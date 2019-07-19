США сбили иранский беспилотник над Ормузским проливом 19.07.2019, 7:34

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Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал действия Ирана провокацией.

Американские военные сбили над Ормузским проливом иранский беспилотник. Как заявил в четверг, 18 июля, президент США Дональд Трамп, корабль ВМФ США USS Boxer предпринял этот шаг в оборонительных целях, поскольку иранский дрон не отреагировал на многочисленные предупреждения, сообщает dw.com.

По словам американского лидера, беспилотник приблизился на очень близкое расстояние к кораблю, "возможно, тысячу ярдов" (900 метров), и угрожал безопасности корабля и его команды.

Ситуацию с иранским дроном Трамп назвал провокацией

"Это последнее из ряда враждебных и провокационных действий Ирана в отношении судов, находящихся в международных водах, и США сохраняют за собой право защищать своих граждан, объекты и интересы", - подчеркнул Трамп.

При этом он призвал другие страны осудить предпринимаемые Ираном попытки помешать глобальной торговле и мирному судоходству в нейтральных водах и принять меры по защите своих судов, сотрудничая в этой области с США.

Выступление главы Белого дома транслировалось из Вашингтона, серди прочих, американскими телеканалами CNBC, Fox и CNN. Немного позже отрывок данного заявления Трамп опубликовал также на своей странице в Twitter.

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone.... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 18, 2019

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф заявил после слов Трампа, что у иранских властей нет информации о потере беспилотника.

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Ранее в тот же день Тегеран сообщил, что иранские военные 14 июля задержали в Персидском заливе нефтяной танкер и взяли под стражу его команду.

По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), этот танкер получил контрабандную нефть от иранских катеров к югу от иранского острова Ларк и намеревался доставить ее на другое судно за пределами иранских территориальных вод. О гражданстве задержанных моряков и принадлежности танкера не сообщается.