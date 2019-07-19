Путинхамон 6 19.07.2019, 7:46

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Очень, очень тревожно за Владимир Владимирыча.

Судя по информации вражеского агентства Блумберг, Кремль к думским выборам-2021 готовит реформу: долю депутатов, избираемых по партийным спискам, сократят с 50 до 25%. Остальные 75% будут избираться по одномандатным округам. Это делается, чтобы протащить в ГД максимальное число скрытых едроссов-самовыдвиженцев, провластных кандидатов (как сейчас на местных выборах в Москве, Питере и т.д.), пишет телеграм-канал «СепрпомПо».

Ведь сегодня даже Медведеву ясно: список ЕР с треском провалится. Столько не нарисовать. Заменить ЕР нечем, да и некогда уже. Подтухший ОНФ явно передержали на запасном пути. Но и было бы чем – не спасло бы. Народ уже трясет от сытых рыл в дорогих синих костюмах с казенными значками. А электоральное волшебство путинского благословения больше не действует.

Собственно все это и делается ради мумификации Путина в качестве премьера, лидера навсегда победившей партии парламентского большинства.

Но проблема даже не в том, что Кремлю будет сложнее управлять «разношерстной» одномандатной Думой. Или, что народ бузить начнет. Все намного хуже. Для Путина.

Да, наперсточник Кириенко все это (или нечто другое) провернет и... Тем неумолимо выставит на посмешище не только себя, но и Биг Босса.

Парламентская республика после 15 лет уничтожения Кремлем партий, дискредитации партийной системы и парламента? Перейти на формирование правительства по партийному принципу - высечь самих себя. Особенно, если сопровождать это фактическим отказом от выборов Госдумы по партийным спискам.

Если так уж приперло, то уж лучше без этого мелкого кириенковского шулерства, Владим Владимирыч. Рекордные 76% Кириенко вам больше не нарисует. Только сделает из вас клоуна.

Вы понастойчивее. И не по «казахстанскому варианту» или главой Госсовета, с новой или какой там Конституцией. А с открытой, «честной узурпацией», с провозглашением вас бессмертным фараоном, Королем-Солнце, главой Директории, Верховным правителем России, Вечным генералиссимусом, Вождем народов, Отцом нации, Великим кормчим, почетным Мугабе, Царем червей... Как хотите! Вариантов тьма. Парламент – Диван, Вече, Курултай – назначается из ваших особо доверенных, постельничих и членов их семей.

Солидно же звучит! Соседи от зависти и злости сдохнут. Великие диктаторы в гробах переворачиваться устанут! В историю опять-таки войдете - как первый и последний фараон Российский, хан Донбасский, султан Таврический. Выбирайте! Мы поддержим.

Нам-то, вашим нерадивым подданным, от того только польза: скорее весь этот воровской абсурд гробанётся и похоронит вас под основанием пирамиды вашей же вертикали. Египетская сила! Мавзолей большой!

Чего ждать-то, пока все окончательно сгниет, начнет дурно пахнуть и долго, мучительно отваливаться. Вы даже для Путина уже просроченный. Пора мумифицироваться по-быстрому!

Ну а мы, простые смертные, на очередных руинах и пепелищах снова попытаемся построить... Ну, там видно будет, что именно. Может, опять не получится, но хотя бы попробуем.

Но вам это уже будет не интересно. Да вас это уже не касается.