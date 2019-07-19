Евгений Афнагель: У нас серьезную информацию скрывают от населения 4 19.07.2019, 8:13

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Сейчас – самое время задуматься, что будет с БелАЭС.

Авария на российской Калиниской АЭС в Тверской области - это плохой знак для Беларуси, заявил «Радыё Рацыя» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

На этом объекте из-за короткого замыкания были остановлены три реактора. Как говорит Евгений Афнагель, в Беларуси в Островце, на границе с Литвой, вблизи от столицы этой страны Вильнюса, строится АЭС по аналогичному российскому проекту.

«Мы все знаем, как она строится. Мы знаем, как у нас в стране происходят строительные работы, как относятся к работе. Как воруют строительные материалы, как халатно относятся к своим обязанностям, как у нас случаются взрывы на салютах, как у нас сходят поезда с рельсов, как у нас строят дороги, которые разваливаются через год-полтора. А атомная электростанция - это намного серьезнее. Большинство белорусов, я думаю, помнят о Чернобыле и знают об опасности атомных электростанций. Для нашего народа это очень больно», - заявил Евгений Афнагель.

Евгений Афнагель напомнил, что при строительстве АЭС в Островце было несколько серьезных аварий. Например, при монтаже там упал и получил повреждения реактор. Но полной правды об этом и других случаях власти обществу так и не сообщили. «У нас серьезную информацию скрывают от населения. Поэтому самое время всем задуматься, что мы создаем, что мы запускаем и какую опасность это несет для нашего народа и для соседей», - сказал Евгений Афнагель.