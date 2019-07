США готовят санкции против 24 сотрудников ФСБ 2 19.07.2019, 8:16

Законопроект внесен в Конгресс.

Сопредседатели Украинского кокуса (группы содействия) в Конгрессе США вынесли на обсуждение в Палату представителей законопроект, касающийся введения санкций против 24 высокопоставленных представителей ФСБ РФ, с целью добиться освобождения 24 украинских моряков, которые были задержаны Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Информация об этом опубликована на сайте конгрессмена Марси Кэптур, передает dw.com.

Полное название документа - "Акт о прекращении агрессивного вмешательства в свободу путем введения санкций против России". Из первых букв слов в его английском названии "Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act" складывается аббревиатура SAILORS, поэтому этот акт называется в Конгрессе сокращенно также The SAILORS Act ("Акт о моряках").

"Акт о моряках" Конгресса США, или The SAILORS Act

Его суть состоит в том, что за каждого украинского моряка, удерживаемого в российской тюрьме, должен быть наказан один представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) России или их приближенные.

Предполагается, что данные санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не отпустит на свободу всех 24 моряков и не вернет Украине три незаконно удерживаемые ею судна, которыми РФ завладела в Азовском море.

Кроме демократки Марси Кэптур, в работе над документом принимали участие еще три конгрессмена: ее однопартиец Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис, и Брайан Фицпатрик. "США продолжают решительно осуждать опасное морское нападение, совершенное Россией на украинские корабли и незаконное задержание 24 украинских моряков", - говорится в совместном заявлении авторов законопроекта.

По мнению конгрессменов, факт задержания украинских моряков в ноябре 2018 года представляет собой "последний из серии деструктивных шагов, предпринятых Россией с целью подорвать демократическое развитие Украины и международную систему правопорядка".

Они призывают международное сообщество не оставаться равнодушным к тому, что "Россия расширяет сферу своей агрессии в Европе и по всему миру". В то же время подготовленный ими законопроект конгрессмены называют "мощным сигналом украинским морякам и их семьям о том, что американцы не забыли их героическую борьбу за то, чтобы Украина продолжала двигаться по пути демократического развития и суверенитета".

Конфликт России и Украины в Керченском проливе

25 ноября 2018 года российский спецназ захватил два украинских катера и буксир в Черном море на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда. Позднее экипажи украинских судов - в общей сложности 24 человека - были арестованы.

Европейский Союз ввел санкции в отношении восьми граждан РФ, причастных к конфликту близ Керченского пролива. Кроме того, штрафные меры в связи с инцидентом ввели США, Канада и Австралия.