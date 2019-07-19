«Издевательство над людьми! В Польше и Литве эти препараты в 3-5 раз дешевле» 12 19.07.2019, 8:35

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Фото: Shutterstock

Белорусы рассказали, за какими лекарствами едут за границу.

Несколько дней назад на официальной странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке появилось обращение к белорусам, чтобы те делились чеками лекарств, которые у нас стоят дороже, чем за границей, пишет kp.by.

- В настоящее время Министерством здравоохранения Республики Беларусь проводится работа по возможному снижению стоимости некоторых лекарственных средств, - объясняется в посте ведомства. - В связи с этим специалисты страны проводят анализ стоимости лекарственных средств, в том числе приобретаемых гражданами за рубежом.

За пару дней под записью появилось больше 300 комментариев. Вот несколько примеров, за какими лекарствами людям приходится ездить за границу.

- Мемантиновая группа (мемантин - действующее вещество. - Ред.) препаратов для поддержания состояния людей при болезни Альцгеймера. В Польше 60 таблеток (месячная норма приема) стоит от $12 до $15. У нас в два-три раза дороже, - пишет минчанка Елена .

- Цена на «Престанс» (сердечный препарат. - Ред.) и комбинированные препараты с периндоприлом - в Литве в 3 - 5 раз дешевле, чем в Минске, - еще одно замечание в комментариях.

- «Энбрел» - жизненно важный и эффективный препарат в России стоит 453 белорусских рубля, а в Минске - 942 рубля. Издевательство над людьми. Инвалид по такому заболеванию должен покупать лекарство в Москве, - жалуется еще одна белоруска и делится чеком.

Но далеко не все комментарии - с перечислениями лекарственных препаратов и их цен. Многие возмущаются, почему в Минздраве не могут самостоятельно посмотреть цены на специализированных сайтах или запросить их в ведомствах других стран. А кто-то и вовсе не верит в правдивость и эффективность такого интерактива.

- Что-то на фейк похоже... - пишет один из комментаторов. - Вот прямо так взяли и цены снизили, да еще и к народу обратились, мол, помогите цены узнать, а то мы не знаем, что почем…