ЧП в Шереметьево: эвакуированы пассажиры рейса Москва — Ереван 5 19.07.2019, 8:39

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Пострадали восемь человек.

В аэропорту Шереметьево рейс Москва — Ереван авиакомпании Nordwind Airlines («Северный ветер») прервал взлет из-за срабатывания сигнала о задымлении в кабине пилотов, сообщает РБК со ссылкой на информагентства и подмосковное управление МЧС.

По данным спасательного ведомства, сигнал о задымлении поступил при рулежке самолета на взлетную полосу. В итоге воздушное судно прекратило движение, а пассажиров стали эвакуировать по надувным трапам. По уточненным данным, пострадали восемь человек, двое госпитализированы.

Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова в беседе с «РИА Новости» заявила, что у пяти пассажиров травмы средней степени тяжести. Захаренкова также сообщила, что задымление возникло в пассажирском салоне самолета, когда машина разбегалась для взлета. «Командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение о прерывании взлета, после чего освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту воздушного судна не было», — приводит агентство ее слова.

Всего на борту самолета находились 187 человек. Для вылета в Ереван авиакомпания подготовила резервный борт. Сам авиаперевозчик, комментируя инцидент, заявил, что причиной прекращения взлета и эвакуации пассажиров стал посторонний запах в салоне лайнера, появившийся при разбеге. О характере этого запаха в сообщении не уточняется. О задымлении в заявлении авиакомпании также не говорится.

Речь идет о рейсе N4 477, который должен был выполняться на Boeing 737. Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс должен был вылететь в 00:45 (по Минску). В итоге авиакомпания подготовила резервный борт, фактическое время вылета, согласно онлайн-табло, составило 05:19 (по Минску). Резервным бортом не полетели 28 человек, добавляет «РИА Новости» со ссылкой на представителя Шереметьево.

Росавиация сформировала специальную комиссию, которой предстоит выяснить причины инцидента с рейсом Москва — Ереван. Действия экипажа в сложившейся ситуации в ведомстве назвали обоснованными.