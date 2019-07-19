Щит Стефана Батория 1 19.07.2019, 8:43

Как победитель Ивана Грозного связан с историей Слонима.

Французский еженедельник L'Illustration 2 августа 1862 года познакомил своих читателей с поместьем Слизень в Девятковичах бывшего Слонимского уезда, сообщает «Радыё Рацыя».

Еженедельник опубликовал на своих страницах фотографию гравюры дворца Слизень в Девятковичах.

Эту гравюру сделали два французских художника и один британский – Адольф Жан Бест, Иоахим Жан Кассоне и Джозеф Берн-Смитон – в Париже в творческой мастерской «Best. Cosson. Smeeton».

Название гравюры было подписано так: «CHATEAU DU COMTE DE SLIZIEN, AUX ENVIRONS DE SLONIM (LITHUANIE)» (Дворец графов Слизень в окрестностях Слонима (Литва)».

Эту гравюру во французском еженедельнике разыскал Николай Митюшин, который много лет исследует историю своей родной деревни в Слонимском районе. Под снимком гравюры дворца был опубликован и небольшой текст.

В нем сообщается, что «род Слизень является одним из самых древних и аристократических». А прекрасная усадьба в Девятковичах была их резиденцией на протяжении нескольких веков. В их дворце в Дявяткавичах находились коллекции редких книг, рукописей, картин и других предметов искусства.

Кроме того, во дворце, как писалось в тексте, сохранялись старые вещи – «шлем Карла Смелого и щит Стефана Батория». Куда эти сокровища исчезли - сегодня только можно догадываться.