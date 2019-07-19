«Ради работы встаю в 4 утра» 5 19.07.2019, 9:09

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Фото: Сергей ГАПОН/kp.by

Белорусы рассказали, как каждый день проезжают сотни километров и приезжают домой только поспать.

Борисовчане рассказали kp.by, зачем ездят на работу в Минск.

Мария: «Зарплата стала выше в два раза»

- Я минчанка, да еще и с минской квартирой. Но, словно жена декабриста, переехала с детьми по службе мужа в Борисов. У него график ненормированный, работа по ночам бывает, поэтому его работа в приоритете. Я же педагог по образованию. В Борисове проживаем уже почти 2 года. Очень довольна детским садом и школой, все-таки здесь более, так сказать, человечное отношение к детям. Их поменьше в группе или классе, да и чувствуется, что для детей переезд был положительным моментом. Попробовала поработать в Борисове воспитателем, но выше 300 рублей в моем садике было для меня не перепрыгнуть, да к тому же один больничный на ребенка на 4 дня принес мне за полмесяца работы оплату в 80 рублей, а работа была по 10 часов. Думаю, что многие выбирают для себя удобство - работы рядом с домом. А мне пока выгоднее работать в Минске. При работе длительностью в 5 часов я получаю 40 рублей, из этой суммы 10 рублей отдаю на дорогу в Минск, обратно и проезд по Минску, Борисову. Но все равно заработная плата в 2 раза выше, чем в саду, даже если отнять проезд. Плюс мне не надо работать на участке, носить песок в ведрах и бесконечные работы на благо сада, хотя я до сих пор очень уважаю и ценю труд воспитателя. Если задерживаюсь, то за дополнительную плату, а не потому что ребенка не смогли забрать вовремя из сада, при этом многие даже не извиняются.

С дорогой раньше было тяжелее, я просыпалась в 5.30 и бежала на скоростную электричку, которая отправляется в 6.30. Работа начиналась в 9.00 на Каменной Горке. Выходила из дома и возвращалась домой, когда было темно. Для организма это большой стресс, я постоянно хотела спать, на работе только кофе помогал. Сейчас работаю с 10 утра, и место работы в Боровлянах, соответственно, и добираться удобнее на маршрутке. Организм адаптировался, уже полегче. Может, это связано со временем года - весна, лето. Зимой же много проблем: нужно не замерзнуть, да и нужно, чтобы тебе повезло с вагоном либо с маршруткой.

В моей семье сейчас остро стоит вопрос с деньгами, кредиты надо платить, поэтому не работать для меня - роскошь. Пока жертвую здоровьем и тем, что, уставшая, меньше времени уделяю семье. Возможно, если финансовая ситуация поправится, вернусь обратно в Борисов в сад.

Виталий: «Собирается несколько человек и гоним в Минск на машине!»

- Я работаю каменщиком. Стаж уже 14 лет. Начинал в Борисове, но у нас работа в бригаде: все деньги, что заработала бригада, делят на всех. Но из 10 человек работает 3 - 4!

После двух лет такой фактически бесплатной работы в Борисове решил попробовать себя в Минске. И попал в хорошую бригаду, куда люди действительно приходят работать. Сначала в Минск ездил на электричке, а по городу на метро. Через 2 года купил автомобиль. Так получилось, что в бригаде пару человек были из Жодино. В складчину нам получалось выгодно ездить, а это 5 рублей с человека.

У нас вахтовый метод работы. Неделю работаем, неделю отдыхаем. И так с 8 до 20. В Борисове просыпаюсь в 6.00, а в 6.30 уже выезжаю. Домой возвращаюсь только в 21:30.

Пытался около года назад найти работу в Борисове, но, как всегда, из обещанных при трудоустройстве 700 рублей я получил 500. И опять та же обстановка: половина бригады не работает. Наверное, в Борисове люди такие. Пришлось вернуться обратно в столицу.

С затратами на топливо я зарабатываю вдвое больше, чем в Борисове.

Да и 2 недели выходных в месяц без дела не сижу: стараюсь где-то подработать. Спасибо интернету, что можно найти много разных объявлений - даже по разовой работе. Сейчас сестра строит свой дом, выходные провожу у нее. Обычно родственникам или знакомым помогаю, подрабатываю, везде нужно что-то строить и переделывать. Сейчас думаю переехать в Минск с семьей. Хотя раньше сомневался.

каждый день борисовчане проезжают сотни километров и приезжают домой только поспать. Фото: Кристина СУШКЕВИЧ

Павел: «В Минске все куда-то бегут!»

Я работаю специалистом по кооперациям, снабжаю производство необходимыми материальными ресурсами. Работу в другом городе я выбрал по одной простой причине. Когда я работал в Борисове, каждый день наблюдал картину: люди не хотят работать, сидят на насиженных местах и ни к чему не стремятся, все делают спустя рукава. В Минске же все наоборот: здесь движение, люди всегда куда-то бегут, стремятся к чему-либо. Одним словом, не сидят на месте, и меня это вдохновляет. Когда появилась возможность работать в Минске, я сразу согласился.

Минск - экономический центр страны. Здесь более развит рынок, численность населения больше, а что уже говорить об уровне заработной платы! Зарплата в Минске отличается в разы от Борисова.

Каждый месяц я покупаю проездные, поэтому на проезд уходит около 150 рублей в месяц. И могу спокойно сказать, что оно того стоит. Просыпаюсь в 4 утра, а домой приезжаю в 7 вечера. Когда работал в Борисове и вставал в 6 утра, то точно так же не высыпался, как и сейчас. Но графиком я доволен. Стал больше успевать, а в дороге читать книги. А первое время было трудно: иногда ощущался недосып, не было желания вставать по утрам. Сейчас же не представляю другого распорядка дня. Да и, наверное, каждому бы посоветовал попробовать работу в Минске, если есть такая возможность, конечно.

Кристина: «Жила как зомби»

Задумалась о работе в Минске, потому что предложения по зарплате в Борисове не устраивали. Друг как раз рассказал, что сейчас в Минске многие идут в продажи - даже без опыта, ну я и начала искать. Позвонила по нескольким номерам, везде требовался опыт или это было агентство. Но нашлась одна фирма, которая готова была рассмотреть мою кандидатуру.

Сейчас работаю экспедитором в сфере грузоперевозок. В данной сфере заработок не ограничен, потому что основа платилась от процентов.

Честно скажу, было очень тяжело первое время, подъем - в 5 утра, ездила поначалу на обычных электричках, на них дешевле всего было, на работе была с 8.45 и до 18.00. Домой приезжала около 21.30 - 22.00. А это поужинать, душ - и спать. Недосып был страшнейший плюс новая сфера для меня, а там был очень большой объем информации. Как итог - состояние зомби.

Спустя пару месяцев зарплата стала побольше, поэтому могла иногда поехать на маршрутке, правда, от недосыпа это несильно спасало.

Что касается зарплат, то скажу так: спустя год работы я смогла переехать в Минск - пусть и на съемное жилье, но это важно!