Марина Косинерова: Дмитрия Полиенко хотят обвинить уже по четырем статьям 19.07.2019, 9:56

Дмитрий Полиенко

Милиция посчитала себя «социальной группой».

Политзаключенному Дмитрию Полиенко могут добавить еще одну уголовную статью. Обвинения могут дополнить статьей 369 УК Республики Беларусь (Оскорбление представителя власти).

Об этом сообщила подруга Дмитрия Марина Косинерова, передает palitviazni.info.

Не так давно прокуратура Минска вернула в Заводской районный отдел Следственного комитета дело Дмитрия Полиенко для проведения дополнительного предварительного расследования в соответствии со статьей 264 Уголовно-процессуального кодекса.

Точные причины, по которым прокурор вернул дело следователям, в последнее время не были точно известны.

"Новое обвинение может быть связано с роликом, создание и распространение которого также приписывают Дмитрию, - говорит Марина Косинерова. - В конце ролика присутствуют картинки, из-за которых в деле появились новые уголовные статьи. Статья 130 УК РБ - это разжигание социальной розни. Как мы поняли, милиция почему-то себя считает социальной группой.

Также возможно, что еще одна статья 369 УК РБ, которую "вешают" на Полиенко (Оскорбление представителя власти), связана с критикой в ролике бывшего министра внутренних дел ".

Со слов Марины Косинеровой, на данный момент у Дмитрия Полиенко уже есть три уголовные статьи и четвертая может быть потенциальный.

Напомним, что политзаключенному Дмитрию Полиенко, который был задержан 20 марта, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339), разжигание другой социальной розни (ст. 130), а также осквернение сооружений и порча имущества (ст. 341).

Сейчас активист находится в СИЗО-1.