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Урсула фон дер Ляйен: С позиции силы мы поддерживаем санкции против РФ

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  • 19.07.2019, 9:59
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Глава Еврокомиссии заявила о принципиальной политике по отношению к Кремлю.

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с Кремлем надо говорить с позиции силы и сохранять текущие санкции против РФ.

Об этом она заявила в интервью газете La Repubblica, сообщает Цензорн.НЕТ.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что РФ демонстрирует враждебное поведение уже в течение долгого времени, напомнив об оккупации Крыма и попытках максимально разделить Европу.

"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог", - подчеркнула она.

"Мы также совершенствуемся в демонтаже дезинформационных сюжетов и кампаний в социальных сетях с фейковыми новостями. Это наша привилегия как демократий - отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", – заявила фон дер Ляйен.


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