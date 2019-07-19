Сергей Гуренко: В прошлом году мы бы без сомнений прошли «Лиепаю» 2 19.07.2019, 10:10

Сергей Гуренко

Наставник минского «Динамо» прокомментировал игру с латвийским клубом.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко сказал на пресс-конференции после поражения (1:2) в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы от "Лиепаи", что в минувшем розыгрыше его команда смогла бы обыграть латвийский клуб, сообщает pressball.by.

- Фатаи сегодня в старте. У вас большая вера в игрока или слишком "короткая" скамейка? Будет ли оштрафован футболист? Ведь нереализованный пенальти в первом матче во многом предрешил исход противостояния.

- Не согласен. Фатаи много цеплялся за мячи, он — лучший нападающий в команде прямо сейчас. Фатаи предлагал себя, цеплялся за мячи, но у него была слабая поддержка из глубины. С этим я согласен. Зубович выпал, Билоног более индивидуальный игрок, когда есть пространство. Поймите, на макете можно показать все, что хочешь, но осознание приходит через каждодневную работу. Вырабатывается автоматизм… Но это надо побыть в шкуре спортсмена.

- Что вы сказали игрокам после матча?

- Сказал, что должны сделать выводы. В футболе не бывает побед без поражений. Не надо горевать, надо больше работать, через это может прийти результат. В прошлом году мы бы прошли "Лиепаю", без сомнений. Год на год не приходится.

- После поражения вы достаточно спокойны, хотя вы эмоциональный человек. Это тренерский опыт?

- Эмоциями не поможешь. Надо поработать. Сейчас пауза, и есть возможность подготовиться ко второй части чемпионата. Надо проанализировать, но мне все понятно. Придут новички... Еще много матчей. И кубок Беларуси, и чемпионат.

- Довольны ли вы игрой Треботича?

- Треботич неплохо действовал. Капленко был на изнеможении. Маленькие люди более живучие. Капленко было тяжело. И переезды, и Брест… Динко опустил вниз, чтобы вел игру, плюс выпустил тройку в атаку. Однако у нас не получилось, кое-кто выпал… Игроки атаки все зависимы. Нужно быть готовым к стартовым рывкам. Впрочем, нужно быть готовым, чтобы это сделать.

- Что сказали команде в перерыве? Команда завелась, но потом опустила руки.

Мы руки не опустили. Если вы видели, ребята хотели забить гол, были моменты. В итоге получилось забить… Не скажу, что ребята опустили руки, они до конца бились. Игроки, которые вышли на замену, тоже.

- После первого пропущенного мяча вы что-то сказали, обращаясь к скамейке…

- Ребятам объяснял, что Швецов прозевал своего игрока. Если бы он сыграл тактически правильно, заблокировал, то не было мяча. Было открывание за спину, а Швецов смотрел за игрой. Когда пошла передача, он стал двигаться, но уже проиграл старт оппоненту.