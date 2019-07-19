Четыре способа, которые помогают жить дольше 1 19.07.2019, 10:13

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Нужно следить, чтобы организм получал достаточно «витаминов долголетия» и важных микроэлементов.

Тем, кто хочет стать долгожителем, нужно следить, чтобы организм получал достаточно так называемых «витаминов долголетия» и важных микроэлементов, пишет healthinfo.ua.

Витамины. Чтобы прожить дольше, нужно обеспечить организму достаточное количество определенных микроэлементов.Вот эти вещества:

Магний. Восполнять магний нужно ежедневно, поскольку он активно выводится из организма с мочой. При достаточном уровне магния снижается риск инсульта, сердечной недостаточности, диабета. Норма магния: для мужчин - 350 мг в сутки, для женщин - 300 мг. Источники магния: куриные яйца, шпинат, гречка, овсяные хлопья, рис, миндаль, соя.

Хром. Важен для здорового обмена веществ и нормального усвоения глюкозы, его достаточное количество защищает от тяги к сладкому. Норма хрома: 150 мг в день. Источники: гречка, пшено, печень, бобовые, картофель, брокколи, цветная капуста.

Витамины группы В. Для сохранения молодости важно поддерживать в форме мышцы, а для этого необходим достаток витамина В6. Еще один представитель группы, витамин В1, важен для контроля механизмов аппетита и защиты от набора веса. Также необходим для долголетия витамин В12, с которым связаны тонус и энергичность. Источники этих витаминов - гречка, печень, рыба, морепродукты, желтки яиц.

Отказ от сахара. Прежде всего, нужно отказаться от привычки класть сахар в напитки, а также перекусывать продуктами с сахаром – конфетами, печеньем, кексами и пр. При избытке сахара повышается уровень глюкозы и инсулина в крови, что способствует накоплению жира, в том числе внутреннего висцерального жира, который становится причиной хронического воспаления сосудов и связанных с ним заболеваний.

Физическая активность. Без физнагрузки мышцы с возрастом дряблеют теряют в массе, что ускоряет процесс старения. При этом, по словам ученых, улучшить состояние мышц и костей можно даже, выполняя силовые упражнения всего по несколько минут в день. В целом специалисты рекомендуют совмещать кардионагрузки с короткими силовыми упражнениями, например, с гантелями.

Сон. Для продления жизни специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от ночных посиделок, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а за час до засыпания перестать смотреть телевизор и пользоваться гаджетами. Эти нехитрые меры позволят улучшить качество сна, с нехваткой ассоциируются многие опасные болезни, в том числе гипертония, инсульт и диабет.