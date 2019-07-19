Видеофакт: Сильный ветер в Могилевском районе сорвал крыши с домов, повалил деревья 19.07.2019, 10:31

Фото: Женя Савицкая, vk.com/cpbelarus

В четверг в Могилевском районе бушевала стихия.

В Могилевском районе 18 июля сильный ветер повалил деревья, срывал крыши с домов и хозпостроек. По данным ближайшей метеостанции, скорость ветра составила 7 м/с, сообщает tut.by.

По оперативным данным, повреждены оказались кровли 7 частных жилых домов, 10 дачных домов и 7 частных хозяйственных построек в Могилевском районе.

Последствиями непогоды пользователи поделились в паблике «ЧП Беларусь». Сообщается о поваленных деревьях в деревне Будище, сорванной крыше в деревне Жуково.

Фото: Женя Савицкая, vk.com/cpbelarus