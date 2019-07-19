Умер народный артист Беларуси Август Милованов 19.07.2019, 10:55

Август Милованов

Август Милованов работал в Купаловском театре.

Народный артист Беларуси Август Милованов скончался сегодня на 82-м году жизни, сообщает tut.by.

Август Милованов родился в 1937 году в Волгограде. В 1961-м окончил актерский факультет Театрально-художественного института по специальности «Актер драматического театра и кино».

Работал в Волгоградском областном театре, Белорусском драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске. С 1962 года — в Купаловском театре.

В 1988 году за роль Вершилы в спектакле «Мудромер» Матуковскага получил Государственную премию Беларуси. В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста Беларуси.