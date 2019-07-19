Ученые обнаружили неизвестных утконосых динозавров 1 19.07.2019, 11:13

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Международная группа ученых выяснила, что существует еще один вид динозавров.

Недавно исследователи описали окаменелые останки динозавра, которые нашли в Техасе, пишет сайт politeka.net.

Кости животного обнаружили еще в 80-х годах прошлого века и идентифицировали, как останки гадрозавра. Однако современные ученые провели повторный анализ и установили — это уникальный «утконосый» динозавр, который не был известен науке. Ему дали название — Aquilarhinus palimentus.

Во время работ ученые проанализировали строение верхней челюсти существа, напоминавшей орлиный клюв. Животное существовало примерно 80 миллионов лет назад. Ранее данная техасская территория представляла собой заболоченный край.

Динозавр был более примитивным по сравнению с известным гадрозавром.

«Его изучение может помочь нам понять, как и почему развивались необычные гребни на головах этих существ, а также с кого началась их эволюция. Его существование добавляет еще одно доказательство к набирающей популярность гипотезе о том, что группа гадрозавров зародилась в юго-восточной части США», — сообщил Альберт Прието-Маркес доктор из испанского Института палеонтологии им. Мигеля Крусафона.

Стоит отметить, что гадрозавр был первым динозавром, который открыли в Северной Америке.

Ученые выяснили — животные передвигались на задних лапах. Их рацион составляла растительная пища, крабы и раки.