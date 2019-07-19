В США ввели новое условие для участия в розыгрыше Green Card 19.07.2019, 11:28

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Изменения утверждены Госдепартаментом.

Государственный департамент США ввел новое обязательное условие для участия в лотерее на получение гражданства США Green Card. Отныне каждый участник лотереи должен иметь заграничный паспорт. При регистрации в конкурсе придется вводить не только серию и номер паспорта, но и дату его окончания, сообщает zn.ua.

Дело в том, что каждый год подается огромное количество фальшивых заявок от агентств, которые потом требуют огромные деньги от заявителей. Теперь США будут проводить предварительный отбор на основании паспортных данных.

По своей сути лотерея виз для иммигрантов была разработана, чтобы разнообразить поток мигрантов в США из стран с низким уровнем иммиграции. Страна, которая отправляет более 50 000 иммигрантов в Соединенные Штаты в течение предыдущих пяти лет, удаляется из списка участников. Украина до сих пор не превысила квоты.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы отменить ежегодную лотерею Green Card. По мнению президента, должна быть отменена визовая лотерея - программа, благодаря которой произвольно выдавались "Грин-карты" без всякой оглядки на навыки и личные качества мигрантов или угрозу, которую они могут представлять для населения страны. За 9 месяцев 2017 года США приняли 28 тысяч беженцев. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отмечает, что в 2016 году убежище в США получили 97 тысяч человек.