«Сказанное давеча «гарантом», называется емким словом – демагогия» 11 Дмитрий Растаев

19.07.2019, 11:35

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Дмитрий Растаев

Может лучше выкатывать счет Кремлю, а не Западу?

В интернете есть такой популярный мем: «В любой непонятной ситуации…» – и далее эту мысль можно развивать как угодно. Мысль обычно развивается в ироническом ключе.

Например, к фотографии алкоголика клеится надпись «В любой непонятной ситуации пей», а к портрету Трампа «В любой непонятной ситуации пиши в Twitter». Если бы я делал мем с Лукашенко, фраза звучала бы так: «В любой непонятной ситуации вспоминай о войне».

Апеллировать к войне «гарант» любит и не упускает случая сделать это перед широкой аудиторией. Вот и сейчас, выступая на форуме регионов, он выдал спич, достойный бурного и продолжительного фейспалма.

– Когда нас на Западе критикуют – раньше больше, сейчас немножко меньше – это не потому, что у них совести больше появилось, нет. Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились. Поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим, порой необоснованно, в наш адрес, – заявил «гарант».

В этом спиче прекрасно все – от очередного поиска виноватых и бессовестных, до очередного объяснения, почему мы живем так плохо, тогда как другие живут так хорошо. Препарировать спичи гаранта посредством логики – дело неблагодарное, но все же давайте попробуем. Потому что в этот раз он очень уж элегантно загнул.

Во-первых, из речи «гаранта» не слишком понятно, кто именно должен рассчитываться с нами «за ту войну». Та война, насколько известно, велась на территории нашей страны силами нацистской Германии. В то время как нынешний Запад имеет чрезвычайно широкую географию и помимо ФРГ включает в себя также Англию, Францию, США и многие другие страны, которые во время Второй мировой входили как раз таки в антигитлеровскую коалицию.

Должны ли Англия или Америка, воевавшие против Гитлера, чувствовать сегодня вину перед Беларусью? Всякий разумный человек на это ответит: «Помилуйте, батенька, да за что?» Да и Германия, в общем-то, уже ничего нам не должна – спустя более чем полвека после Нюрнбергского трибунала это совсем другая страна, ни политически, ни идеологически ни в чем не наследующая Третьему Рейху.

А вот в России трибунала, подобного Нюрнбергскому, не было, и коммунистический режим, уничтоживший в Беларуси тысячи жизней, осужден не был. Хотя во всех цивилизованных странах он сегодня приравнивается к нацистскому. Так что путинская Россия и в политическом, и в идеологическом плане – прямая наследница сталинского режима. Может, нашему «историку» лучше выкатывать счет Кремлю, а не Западу?

Во-вторых, непонятно, сколько еще нам надо времени, чтобы мы «восстановились». Все страны, побывавшие под немецкой оккупацией, уже давно и полностью восстановлены. Кого ни возьми – Польша, Чехия, Венгрия, Австрия…

Даже сама Германия, которая после войны лежала в руинах, да потом еще выплачивавшая нешуточные репарации, сегодня входит число самых развитых стран мира. А мы, понимаешь ли, все еще не восстановились! Может, потому, что руководство у нас такое «мудрое»?

Впрочем, ответов на эти вопросы искать и не нужно. В приличном обществе все сказанное давеча «гарантом», называется кратким, но емким словом – демагогия – которое словарь определяет так: «Набор ораторских и полемических приемов, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить ее на свою сторону, с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках».

Досадно, что вот уже четверть века мы живем в стране, где знания, логика и здравомыслие подменяются мутной демагогической шелухой.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»