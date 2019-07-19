История известной американской художницы из Лиды, черпающей вдохновение на родине 19.07.2019, 12:04

Фото: newgrodno.by

Алла Диксон эмигрировала в США в 35 лет.

С белорусско-американской художницей (уроженкой Беларуси, проживающей ныне в США) Аллой Диксон (Борисевич) я познакомилась благодаря героям одной своей статьи, пишет для «Лидской газеты» журналист Ольга Яхонтова.

Алла художник-импрессионист. Выставки ее работ проходят в разных городах США. Она пишет картины, обучает азам искусства в своей школе-студии американцев разных возрастов, выступает в качестве волонтера перед американской аудиторией. И в творчестве, и в выступлениях одной из основных тем у нее звучит малая родина, Беларусь. Она – вдохновение, она любовь, притяжение… Во время своего очередного пребывания в гостях у родителей в д. Докудово, Алла Диксон (Борисевич) черпает его и делает множество набросков и фотоснимков, которые впоследствии лягут на большие полотна и будут экспонироваться в лучших выставочных залах.

Волшебство акварели

Все начиналось с детства… С семи лет, когда мама, взяв ее ручку в свою, помогла провести кистью с акварельной краской по листу бумаги. Они рисовали огурец и морковь. Акварель бежала, тона становились то светлее, то темнее, краски переливались, играли, и маленькой девочке казалось – это такое волшебство! Так она и влюбилась в рисование. С тех пор начала рисовать, рисовать – и рисует всю жизнь.

Фото: newgrodno.by

Сама судьба маленькими шажками, постепенно вела к предназначению. Алла Борисевич окончила Тюменский университет (отец был военнослужащим, семья долгие годы жила в г. Тюмени – авт.) по специальности «Иностранные языки» и была распределена учителем английского языка в районный центр. Директор школы оказалась также любительницей рисования и предложила ей вести кроме английского, еще и изобразительное искусство.

– Когда у меня родилась дочь, я была в декретном отпуске и не могла сидеть, сложа руки, – рассказывает Алла. – Муж сказал: «Бери краски и рисуй». Первой картиной был натюрморт: на белорусском ручнике, сотканном моей бабушкой в д. Докудово, лежали овощи и фрукты, выросшие в нашем огороде… Я стала много рисовать, мама относила работы в выставочные залы, а папа делал рамки.

С чистого листа. В Америке

Когда в начале 90-х в г. Тюмень впервые приехали усыновители из США, Аллу Борисевич пригласили быть переводчиком.

– Я должна была проводить с ними все время, по 20 часов в сутки, – рассказывает Алла. – С одной из семей у нас сложились дружеские отношения. Это была пара в возрасте: у него от первого брака пятеро детей, общих детей не было. Они решили усыновить ребенка из России. Во время одной из прогулок мы поняли, что очень похожи. Она, как и я, преподаватель английского языка. Впоследствии стали переписываться и почти сроднились. А через год, когда очередная пара из Нью-Йорка усыновляла детей, я эскортировала их в Америку. Там я жила у своих друзей, родителей-усыновителей. Мне показали Америку. На базе агентства я встречалась с усыновителями. Рассказывала о детских домах в России, об усыновлении, о русских детях. Отвечала на их вопросы. В это время наша страна разваливалась. Пьянство стало для многих успокоением. В семье у меня также были проблемы. И мои друзья убедили меня – попробовать жизнь сначала, в Америке. Я принимала решение в огромном отчаянии. У меня было ощущение, что все уходит из-под ног: и жизнь, и страна, и семья, и работа. Мне было 35 лет, но казалось, что это уже старость. И я приняла решение – переехать в Америку. Мои родители не сразу поддержали меня. Папа предостерегал: как ты будешь там совсем одна? А мама поверила: ты сможешь!

Фото: newgrodno.by

Первоначально Алле пришлось работать волонтером. Только после, с помощью все тех же друзей, родителей-усыновителей, она смогла получить дальнейшее оформление. Ее официально приняли на работу. Друзья научили водить машину, покупать продукты. Помогли взять в банке ссуду и купить маленький домик. Отдали свой старенький грузовичок. И она стала работать.

«Каков мой путь? Искусство»

– Когда русское усыновление в Америке оказалось на грани закрытия, я поняла, что истощилась. Сказалась адаптация в новой стране, семейные перипетии. Я ушла с работы. Мне было 52 года, и я долго обдумывала свою жизнь, спрашивала Бога, какой мне предназначен следующий путь? И нашла ответ – искусство. То, что я всю жизнь любила, очень сильно любила! Теперь я могу и должна посвятить этому свою оставшуюся жизнь.

Фото: newgrodno.by

Она снова стала много рисовать. Подавать заявки на всевозможные конкурсы. И – выигрывать в них, занимать первые места, Гран-При. Одним из первых значимых достижений, после которого она в один день стала известной, Алла Диксон считает победу в знаменитом фестивале тюльпанов, который ежегодно, на протяжении вот уже 90 лет, проходит в городе, где она живет, Холланд (Голландия, основан голландцами – авт.). Работы художницы стали активно выставляться. У нее проходит много выставок, параллельно – до пяти выставок по разным городам Америки.

Несколько лет назад Алла Диксон в числе художников из 45 стран была приглашена на проект в Индию. Художники представляли свои произведения на тему воды – претворяли идею сохранения чистоты воды. Картины экспонировались, а сами художники выступали перед аудиторией на тему искусства.

Поставить в зависимость от творчества

– Однажды, когда я только начинала заниматься усыновлением, я посетила детский дом в г. Санкт-Петербурге, – рассказывает Алла Диксон (Борисевич). – Это был необычный детский дом, в нем живут дети-инвалиды с особенностями психо-физического развития. Нам показали детские работы… К слову, в этом детском доме работала женщина, известный художник, которая решила уйти с профессиональной арены и посвятить себя детям, заниматься с ними и лечить через искусство. Детские работы были просто потрясающие! Я стала интересоваться развитием человеческих способностей, психологией. Что мы можем? Каковы особенности развития мозга у детей? Что вообще творчество? Насколько оно влияет на развитие личности? Неважно, здоровая личность либо с проблемами. И я поняла, что и у детей, и у взрослых – у всех есть наклонности. Это склонности к зависимости от чего-либо: от шоколада, наркотика, рисования, музыки и т.д.

Фото: newgrodno.by

Я поставила себе задачу: всем, кого встречаю, помочь научиться рисовать, поставить в зависимость от творчества. Это очень легко. Небольшие акварели можно нарисовать за пару минут: водичка, краска, тронули немного и она сама бежит, смешивается… Вот моя цель. И я верю в то, что делаю.

Мостик между людьми

Еще одна мечта Аллы Диксон (Борисевич) – объединить людей через искусство. В социальных сетях «Фейсбук», «Инстаграмм» она ведет блоги. Пятнадцать тысяч человек каждую минуту следят за тем, что она делает. Как рисует, что, почему?

Фото: newgrodno.by

– Беларусь стала отражением моего искусства, – говорит Алла. – Мои подписчики интересуются всем: как здесь живут, чем занимаются, что едят, как отдыхают. И им это очень нравится. Интерес настолько огромен, что возникает идея – через искусство строить маленькие мостики. Политические распри разъединяют людей, но… Если мы все будем что-то делать в своем маленьком мире, мы можем многое изменить. В Индии, к примеру, мы на эту тему очень много говорили. Мы, художники из разных стран, подружились, ездим друг к другу в гости и продолжаем эту тему развивать. Сейчас меня утвердили в совете по искусству г. Холланд организовывать большую международную выставку, где мы будем делиться видением мира своими глазами. И конечно, большая часть моей выставки будет посвящена Беларуси.

Фото: newgrodno.by

Мечта Аллы Диксон пойти еще дальше. Организовать нечто подобное здесь, в Беларуси. Она уже написала в оба посольства с предложением делать такие выставки. Параллельно она делится идеями в своих блогах – чтобы об этом говорили, чтобы это еще больше вдохновляло людей.

Кстати, она признается: четыре года назад, когда летела в Беларусь, в аэропорту не знали, что это такое. Не смогли найти страну в компьютере. И это ее очень потрясло. В Америке не знают о Беларуси, а в Беларуси порой неправильно представляют Америку.

Фото: newgrodno.by

Выше мы уже говорили, что судьба не спеша вела Аллу Диксон (Борисевич) к ее предназначению. «Pодина на моих полотнах. Она у моег

о дома в штате Мичиган: я создаю там свою малую родину. Сажаю огород: наши родные овощи и фрукты, цветы флоксы. И постоянно этим делюсь с американцами».

«Было бы здорово, если бы люди стали ближе и узнали друг о друге больше, – считает художник. – Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Я побывала в Лидском историко-художественном музее и познакомилась с его директором Ольгой Викторовной Лукьян. Общение длилось два часа. И – зеленый свет на выставку моих работ в следующем году дан».

Фото: newgrodno.by

Работы Аллы Диксон (Борисевич) словно живые. Чувственные, как будто даже с запахом и звуком. Акварельные работы в большинстве посвящены Беларуси. Одна из самых любимых тем художницы – полевые цветы, дикие травы. Вторая тема – березы. Присутствуют на полотнах темы воды и тюльпанов.

Рождение картины интуитивно. «Ночью появляется идея – я обдумываю ее… К утру она полностью созревает, и я уже знаю, какой будет картина, – рассказывает художник. – Мне нужно, чтобы меня ничто не отвлекало, чтобы дома была чистота и никого вокруг. Ранним утром я пью чай (есть не могу) и начинаю писать. Пишу очень быстро, не отвлекаясь, целый день. Я делаю мазки – словно танцую… На следующий день к этой работе я уже не могу подойти. Кстати, этот метод, когда ты пишешь не отрываясь, называется «алла прима».

Здесь, в Докудово, у Аллы Диксон (Борисевич) нет такого дня, чтобы она не брала в руки кисть и листы бумаги. Или же фотоаппарат. В объектив попадают Неман, цветок в окне, старый домик (это судьба человеческая), дорога (тоже судьба). Все это – будущие полотна. Она выходит и рисует прямо на природе. Природа вдохновляет. Все вокруг говорит о чем-то. Главное – наблюдать и замечать каждую травинку. Алла очень благодарна родителям, которые научили ее видеть красоту в обыденном.