Топ-10 полезных продуктов для плоского живота 1 19.07.2019, 12:08

1,108

Что есть, чтобы обрести идеальный пресс.

Для плоского живота недостаточно заниматься спортом и другими физическими нагрузками — важно еще и правильно питаться. И если одни продукты способствуют накоплению жира на животе, то другие, напротив, помогают сжиганию жира и укреплению мышц на талии. Что есть, чтобы обрести идеальный пресс, — рассказали healthinfo.ua эксперты.

Миндаль

Плоды миндаля — отличный источник белка и клетчатки, а также витамина Е и антиоксидантов. Но главное — в миндале содержится магний, который помогает организму вырабатывать энергию, формировать мышечную ткань и регулировать уровень сахара в крови. Если уровень сахара в норме, вы не переедаете, а организм не накапливает жир. Для плоского живота в день рекомендуется съедать горстку орехов — примерно 20 штук.

Яйца

Протеин — ключевой элемент на пути к плоскому животу. А яйца как раз содержат большое количество белка, а еще аминокислоты — то есть целый набор веществ, необходимых для выстраивания мышечной ткани. Холин — еще одно соединение, которое присутствует в яйцах, — борется с накоплением жира вокруг печени. К тому же яйца очень питательны: если съесть на завтрак омлет или яичницу, чувство сытости сохранится до самого обеда, и руки не потянутся к печенью и булочкам.

Ягоды

Ягоды — источник клетчатки и антиоксидантов, которые улучшают циркуляцию крови, а это очень полезно для мышц. Поэтому каждый день съедайте хотя бы полчашки малины, клубники, черники, крыжовника, смородины или других ягод. Употреблять их можно как целыми, так и в виде смузи.

Греческий йогурт

Йогурт — отличный источник кальция и протеина, и то и другое важно для формирования мышц. Кроме того, йогурт нормализует работу пищеварительной системы, позволяя избежать вздутия и дискомфорта. В день рекомендуется употреблять 1–3 чашки продукта, а чтобы было вкуснее, в йогурт добавляйте фрукты, орехи и ягоды.

Рыба

Рыба, особенно лосось и тунец, богата жирными кислотами омега-3, которые улучшают обмен веществ и помогают организму сжигать жир. К тому же она снижает аппетит и риск переедания. А чтобы ужин или обед были максимально полезными, рыбу лучше готовить без масла — в духовке или на пару.

Яблоки

Яблоки богаты не только клетчаткой, но и пектином — веществом, которое является естественным сжигателем жира. Еще одно достоинство фрукта в том, что в нем мало сахара и калорий (это делает яблоки незаменимыми для всех, кто желает похудеть). Исследования подтверждают: испытуемые, съедавшие каждый день по яблоку, теряли в весе быстрее, чем те, в чьем рационе яблок не было.

Авокадо

Авокадо — очень питательный фрукт и источник полезных жиров. В одном плоде авокадо содержится примерно 15 г клетчатки и полноценная порция мононенасыщенных жирных кислот, которые борются с холестерином и, как следствие, сантиметрами на талии.

Цельнозерновые крупы

Цельные зерна содержат магний и хром. Эти два вещества уменьшают уровень кортизола — гормона стресса, который увеличивает накопление жира вокруг талии. Участники одного исследования ели от четырех до семи порций цельного зерна в день и потеряли вдвое больше жира на животе, чем те, кто употреблял простые углеводы. Еще одна веская причина есть каши на завтрак, а также заменить белый хлеб цельнозерновым.

Бобовые

Бобовые культуры — один из лучших источников растительного белка: он помогает избавиться от жира и нарастить мышечную массу. Волокна в зернах надолго дарят чувство насыщения и препятствуют спонтанным перекусам. Бобовые могут стать прекрасной заменой мясу, что позволит сократить употребление вредных насыщенных жиров.

Зеленые листовые овощи

Шпинат, зеленый салат, кресс-салат — все они богаты нерастворимыми волокнами, которые нормализуют пищеварение и препятствуют вздутию живота. Также зелень оказывает мочегонный эффект, помогая организму избавиться от токсинов и отходов. Чтобы получить максимальную пользу, необходимо подвергать зеленые культуры термообработке.