«Это что за 90-е?»: минчанин снял на видео избиение людей у магазина в Кунцевщине 12 19.07.2019, 12:19

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Нападение произошло неожиданно.

Читатель onliner.by Виталий сидел в машине на парковке у магазина и случайно стал свидетелем произошедшего. По его словам, вчера около 21 часа к компании из пятерых мужчин подошли двое неизвестных и без слов начали их избивать. Сначала руками, а позже и ногами по головам. Свидетели сообщили в милицию и вызвали скорую, но к этому моменту нападавшие уже успели разойтись.

— Компания из пятерых человек мирно общалась возле магазина. Да, они были выпившие, но в адеквате, не шатались. Минут десять прошло, подбегают два боевика и без разговоров начинают лупасить по головам двоих из этой компании. Я успел снять только когда ногами начали добивать, до этого руками по голове их... — рассказывает Дмитрий.

Мужчина говорит, что обратился в милицию и сейчас нападавших уже ищут. Один из тех, кого били, согласился рассказать, как все было. Его зовут Сергей, ему 29 лет. Парень живет в Минске, работает слесарем.

Он признается, что возле магазина выпивал вместе с коллегой, но причину нападения объяснить не может. Свою версию Сергей рассказывает из кабины скорой помощи: его все же решили госпитализировать.

По его словам, после работы он решил выпить пива со своим коллегой. Выпили по бутылке и пошли за добавкой. Рядом с ними на лавочке сидели еще два человека — взрослый мужчина и его сын. Они мирно разговаривали, ни с кем не конфликтовали и уже собрались расходиться. В этот момент, как утверждает Сергей, к ним просто подошли и начали бить. Если верить мужчине, никакой прелюдии не было: сразу удары, а потом добивание ногами по голове. Ни претензий, ни объяснений.

Сергей говорит, что чувствует себя не очень хорошо: возможно, у него сотрясение. Другу тоже досталось, но от госпитализации он отказался и отправился домой.

Услышать альтернативную версию нам по объективным причинам пока не удалось. Действительно ли конфликт начался на пустом месте, или причина драки осталась за кадром, нам неизвестно. В милиции пообещали уточнить подробности в ближайшее время.