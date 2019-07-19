Названы лучшие авто для путешествий 19.07.2019, 12:59

Фото: Burien Toyota

Международные специалисты составили рейтинг машин.

Многие любят путешествовать на автомобиле. Это очень удобный, комфортный и интересный способ побывать в новых местах, передает tv.ua.

Есть машины, которые подходят для длительных поездок, но существуют такие авто, на которых лучше не путешествовать исходя из технических показателей.

Международная компания «Carprice», которая предоставляет сервис по безопасной продаже автомобилей с пробегом через онлайн-аукцион провела небольшое исследование. Эксперты компании составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий исходя из полученных данных.

Критерии по которым оценивались машины: надежность двигателя, трансмиссии и других важных узлов автомобиля. Возраст машин, которые рассматривались - от 3 до 5 лет. Премиальные модели авто не принимали участие в исследовании.

Лучшие авто для путешествий:

1. Mazda 3 (4,95 балла).

2. Toyota RAV4 четвертого поколения (4,93 балла).

3. Рестайлинговый Suzuki SX4 первого поколения (4,93 балла).

4. Suzuki SX4 второго поколения (4,92 балла).

5. Toyota Corolla XI (4,92 балла).

Худшие авто для путешествий:

1. Daewoo Matiz первого поколения (3,39 балла).

2. Skoda Fabia II (4 балла).

3. Citroen Berlingo II (4 балла).