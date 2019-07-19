В Америке минимальная почасовая зарплата вырастет до $15 3 19.07.2019, 13:48

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Палата представителей хочет вдвое поднять минимальную зарплату в США.

В четверг Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о повышении минимальной почасовой зарплаты в стране почти в два раза - до 15 долларов, передает «Радио Свобода».

Законопроектом предусматривается ступенчатое повышение оплаты труда к 2025 году. В настоящее время федерально установленная минимальная заработная плата составляет 7 долларов 25 центов в час, хотя большинство штатов имеют свой собственный минимум, который может быть выше федерального. Восемь штатов, среди которых Калифорния и Нью-Йорк уже приняли закон о повышении минимальной оплаты труда до 15 долларов в час.

Ожидается, что законопроект не будет поддержан контролируемым республиканцами Сенатом. Для этого в Палате представителей пошли на такие уступки, как увеличение срока ввода закона с пяти до шести лет, а также требование к правительству изучить экономическое влияние законопроекта после его вступления в силу, что дает Конгрессу возможность вносить коррективы в будущем.

Минимальная заработная плата на федеральном уровне была впервые установлена в 1938 году на уровне 25 центов в час, тех пор она постепенно поднималась. Согласно статистике, менее трех процентов американцев, получающих почасовую зарплату работают на минимальной ставке.

Бюро статистики труда США приходит к выводу, что повышения минимальной заработной платы до 15 долларов в час, скорей всего, приведет к некоторому сокращению рабочих мест для людей с низкой трудовой квалификацией и к повышению расходов мелких предпринимателей на трудоустройство работников.