Диетолог: Есть сладкое лучше в промежуток дня с 15.30 до 17.00 2 19.07.2019, 13:58

Чувствительность к сладкому вкусу развита у многих людей.

Вопреки популярному совету употреблять сладости по утрам, диетолог Анна Ивашкевич говорит, что баловать себя сладким лучше во второй половине дня, конкретно в промежутке с 15.30 до 17.00, пишет healthinfo.ua.

Чувствительность к сладкому вкусу развита у многих людей, и если желание съесть сладкое действительно сильное, то отказываться не стоит. Тотальный отказ от сладкого, требующий к тому же колоссальных волевых усилий, чреват срывом, в результате которого человек скорее всего объесться чем-нибудь вредным, а затем будет мучиться от собственного несовершенства, с мнением об этом выступила клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.

По словам специалиста, съесть небольшую порцию сладкого целесообразно после обеда, в промежутке с 15.30 до 17.00. К этому моменту из-за недостаточной выработки кортизола и мелатонина у человека может понижаться тонус, появляется сонливость. Чашка кофе или чая и небольшая порция чего-то сладкого в такой ситуации окажется палочкой-выручалочкой: приободрит и поднимет настроение.

Кроме того, добавила Анна Ивашкевич, сладкий полдник удовлетворяет желание съесть десерт и помогает обойтись без употребления сладостей во время ужина.

Диетолог советует: сладкоежкам лучше отдавать предпочтение десертам, не содержащим крема и жира. Нужно избегать употребления смеси из углеводов и насыщенных жиров, поскольку именно такое сочетание способствует интенсивному отложению жира. Лучшие виды десертов с точки зрения диетолога - это шоколад (20-30 граммов), пастила, зефир, сладкие фрукты.