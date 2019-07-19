Правозащитница из Березы: Люди радуются независимой прессе 19.07.2019, 14:10

Фото: gomelspring.org

Как в регионах Беларуси отпраздновали Международный день Нельсона Манделы.

Вчера, 18 июля, во всем мире отмечался Международный день выдающегося правозащитника Нельсона Манделы. Правозащитники "Весны" подготовили к этому дню спецвыпуск газеты "Народная Воля", который посвящен политически мотивированным уголовным преследованием активистов и правозащитников в Беларуси. По всей Беларуси провели информационную акцию с раздачей экземпляров газет. И вот что из этого получилось.

В Гомеле раздачей спецвыпуска отметили Международный день Нельсона Манделы правозащитники Андрей Стрижак и Леонид Судаленко, а также активистка Мария Тарасенко. Как отмечают правозащитники, дождь не стал помехой для проведения информационной акции: в наиболее людных местах Гомеля было роздано более 500 экземпляров спецвыпуска.

Информационную акцию поддержали гродненские правозащитники Виктор Сазонов и Владимир Хильманович. Они отмечают, что подобные раздачи спецвыпуска газеты правозащитники практикуют уже давно. И с каждым разом общественность все более дружелюбно приветствует эти действия.

Правозащитники "Весны" Виктор Сазонов и Владимир Хильманович раздают спецвыпуск в Гродно. Фото: baj.by

Правозащитники "Весны" Виктор Сазонов и Владимир Хильманович раздают спецвыпуск в Гродно. Фото: baj.by

Присоединился к акции и Брест, где правозащитники и активисты распространили около тысячи экземпляров "Народной воли". Как отметил правозащитник Владимир Величкин, тема спецвыпуска газеты очень актуальна для брестчан, так получилось, что Брест через борьбу против завода АКБ уже имеет своих диссидентов. Кстати, распространял спецвыпуск и блогер Сергей Пeтрухин, уголовное преследование которого правозащитники назвали политически мотивированным. Об этом рассказывается в спецвыпуске "Народная Воля".

Брестские правозащитники и активисты со спецвыпуском "Народной Воли". Фото: brestspring.com

Брестские правозащитники и активисты раздают спецвыпуск "Народной Воли". Фото: brestspring.com

Информационная акция прошла и в Могилеве: правозащитники и волонтеры "Могилевской весны" за два часа раздали несколько сотен экземпляров, а также распространили их по почтовым ящикам в многоквартирных домах города.

Правозащитник "Весны" Александр Бураков. Фото: mspring.online

Правозащитник "Весны" Борис Бухель. Фото: mspring.online

"Все прошло хорошо, никаких проблем не было. Милиция видела, что мы раздаем газеты, но никакого интереса не проявила, так что все отлично. Единственное, что подкачало — погода, было дождливо. Но я все равно уверен, что идея рассказать при помощи газеты могилевчанам о том, кто такой Нельсон Мандела — это здорово. Даже если один человек задумается о правах человека, это уже победа правозащитников," — прокомментировал акцию в Могилеве правозащитник Борис Бухель.

Волонтер "Могилевской весны" раздает спецвыпуск на улицах Могилева. Фото: mspring.online

Один из домов Могилева 18 июля. Фото: mspring.online

Березовские правозащитники Тамара Щепеткина и Сергей Русецкий также приняли активное участие в информационной акции: в городе было роздано более 600 экземпляров спецвыпуска «Народной воли». Помогала правозащитникам также активистка Татьяна Тарасевич.

Правозащитник "Весны" Тамара Щепеткина

"Многие брали газеты с удовольствием, а некоторые боялись, но таких было гораздо меньше, чем тех, кто радовался независимой прессе. Правозащитники давали пояснения, какой теме посвящен спецвыпуск. Распространение прошло спокойно в самых многолюдных местах города", — рассказывает об акции в Березе правозащитница Тамара Щепеткина.

Правозащитник "Весны" Сергей Русецкий. Фото: Тамара Щепеткина

Информационная акция с раздачей спецвыпуска "Народной воли" к Международному дню Нельсона Манделы прошла и в других городах Беларуси.