СМИ: Спецназ РФ воюет в составе войск Асада на северо-западе Сирии 2 19.07.2019, 14:20

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Фото с сайта geo-politica.info

Россия поддерживает режим Асада в зоне деэскалации на северо-западе Сирии не только с воздуха, но и на суше.

Об этом заявил спикер оппозиционной группировки "Национальное освобождение", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Наджи Мустафа сообщил, что российский спецназ принимал участие в последних боях на севере провинции Хама, что Москва отрицает.

По его словам, общеизвестно, что авиация России оказывает поддержку режима Асада с воздуха и наносит удары по гражданским объектам в зоне деэскалации.

Мустафа, представитель группировки, которая является частью Сирийской освободительной армии, уверяет: Россия руководит военными операциями на севере и западе Хамы из особого оперативного штаба.

Так называемой пятой бригадой "Силы Тигра" на самом деле командует не режим Асада, а Россия, сказал он.

"Во время отражения наступления войск режима на населенные пункты Кеббине на севере Лазкийе и Хаммама на севере Хамы стало известно, что Россия начала оказывать поддержку силам Асада, нанося артиллерийские удары по наиболее важным направлениям. Мы видели бойцов российского спецназа в составе бригады "Силы Тигра" в ходе боев за село и возвышенность Хаммама", - сказал Мустафа.

"На этот раз мы наблюдали за тем, как российские военные воюют вместе с солдатами режима Асада на передовой", - сказал Мустафа.

Российские самолеты 26 апреля присоединились к сирийской армии в самом большом наступлении на части провинции Идлиб, находящейся в руках повстанцев, и прилегающие северные районы Хамы.

В начале июня международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийско-российский военный альянс в использовании "коктейля из запрещенного и смешанного оружия" для атак на мирных жителей северо-западной части Сирии.

После ряда случаев бомбардировок медицинских учреждений в Сирии координатор по гуманитарной помощи ООН заявил 25 июня, что попросил Россию предоставить подробную информацию о том, как она использует предоставленные ей координаты расположения больниц в стране.

В начале июля Сирийская сеть по правам человека (SNHR), которая подсчитывает жертвы и информирует различные агентства ООН, заявила, что среди 544 гражданских лиц, погибших в сотнях атак, осуществленных российскими самолетами и сирийской армией, было 130 детей. Еще 2117 человек получили ранения.