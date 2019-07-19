Financial Times: Украине пора подвести итоги за 30 лет и перейти на новый уровень развития 19.07.2019, 14:27

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В воскресенье украинцы пойдут выбирать новый парламент.

Украина вступает в новую фазу развития. После избрания президентом Владимира Зеленского, который разумно представил себя таким же неидеальным, как и его сограждане во время кампании, украинцы в воскресенье пойдут выбирать новый парламент. Личная история и начальная точка Зеленского в политике указывают на то, что он аутсайдер. Поэтому его победа попала в заголовки мировых СМИ.

Но с многих точек зрения результат парламентских выборов будет иметь гораздо большее влияние на будущее страны. Только сильный мандат для настроенных на реформы партий и политиков даст надежную платформу для имплементации изменений, — пишет директор по вопросам Украины в ЕБРР Маттео Патроне на страницах Financial Times (перевод — unian.net). Это особенно верно для украинской политической системы, в которой тройка, состоящая из президента, правительства и парламента, должны работать согласованно, чтобы провести реальные изменения в отведенное время.

А работы много. Украина приближается к 30 годовщине со дня провозглашения независимости от СССР. Ей время взглянуть на себя в зеркало и подвести итоги с жестокой честностью. Чего удалось достичь? В чем страна потерпела поражение? Что можно сделать лучше? Какой страна хочет быть через 20 лет? Сегодня Украина – это страна с доходами ниже среднего по Восточной Европе. Согласно данным МВФ, ВВП на душу населения в 2018 году составил 9283 доллары. Это меньше трети от уровня Польши с ее 31939 долларов. Сравнение еще более жесткое в глобальном рейтинге: если Польша на 43 месте, Украина – на 111-ом. Это более чем разочаровывает. Это следствие бесчисленных потерянных возможностей.

Украина все же имеет огромный потенциал. У нее большие запасы природных ресурсов, наиболее плодородная земля в мире, высококвалифицированная рабочая сила и великолепный человеческий капитал. Горько, что так много ее граждан сегодня ищут за границей места, где «трава зеленее». Количество украинских заробитчан в Польше сегодня приближается к двум миллионам. Природные богатства Украины распределяются с чрезвычайным уровнем неравенства. Такая ситуация длится уже слишком долго. Олигархическая система захватила государство за счет народа.

Но есть и много вещей, которые были сделаны. Несмотря на непоследовательность и неудачи, в Украине наблюдался фундаментальный прогресс в достижении макроэкономической стабильности и стабильного (хоть и низкого) роста. Был проведен ряд реформ от децентрализации до выполнения амбициозной программы МВФ, от стабилизации банковского сектора благодаря усилиям Минфина и Нацбанка до изменения энергетического сектора.

Реформа государственного управления и укрепления институтов – это еще одно амбициозное и достойное внимания усилие, которое сильно сокращает пространство для коррупции. Все это было достигнуто в период беспрецедентных вызовов в стране, которой приходится воевать. То, как далеко Украина зашла с 2014 года после Революции Достоинства, подчеркнула и мягкая передача власти после президентских выборов в апреле. Процесс был беспрецедентным на постсоветском пространстве.

Стремление Украины тесно интегрироваться с Западом – это стратегический и четкий выбор, который включает такие ценности как свобода слова и выборов. Прозрачное и ответственное управление должно стать следующим логическим шагом.

«Мы уверены, что существует фундамент, на котором можно продолжать строить демократическую и процветающую Украину. Очень вероятно, что после парламентских выборов президентские силы будут в преобладающей позиции, которой не было ни у одной партии за последние 20 лет. Трудно предсказать, что будет дальше, но одна вещь очевидна: Украине нельзя пропустить еще одну возможность», - говорится в статье.

Автор отмечает, что потребности Украины очень четкие и были сформулированы многочисленными советниками. Ей необходимы сильные международные связи, деолигархизация, обуздание коррупции, земельная реформа, независимость системы правосудия и государственных институтов (включая Нацбанком), создание богатства, более равномерное распределение возможностей и полная ответственность каждого, в чьих руках сосредоточена власть. Все эти амбициозные цели невозможно достичь быстро. А некоторые из них, возможно, так и не удастся воплотить в полной мере. Политические и экономические системы склонны делать ошибки так же, как и люди. Это означает, что будет много падений и исправлений.