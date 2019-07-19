«Бородатая» схема мошенничества из России появляется и в Беларуси? 9 19.07.2019, 14:33

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Как белорус продавал автомобиль и чуть не лишился денег.

У жадных до чужих денег людей всегда найдется способ, как эти деньги переложить в свой карман. В такую ловушку едва не попал читатель abw.by Станислав, решивший продать автомобиль.

Объявление о продаже своего Lexus мужчина разместил на сайте. Отснял автомобиль с разных ракурсов, честно описал техническое состояние и стал ждать покупателя.

"Через некоторое время приходит сообщение на Viber, - рассказал нам Стас, - мол, куплю вашу машину".

Покупатель представился Александром. Стас сразу обратил внимание на то, что номер казахстанский, но не придал этому значения: юридически он подкован достаточно хорошо, повода волноваться нет.

Поначалу общение шло гладко: молодые люди сразу же созвонились, потенциальный покупатель сообщил, что собирается переезжать на постоянное место жительства в Беларусь, то есть ездить на Lexus он планирует здесь. Мужчина немного поторговался, Стас уступил в цене. Однако когда встал вопрос об оформлении, покупатель как бы между прочим обронил, что машину он оформит на друга, - и Стас сразу насторожился. Также его смутило то, что наводящих вопросов о состоянии автомобиля Александр не задавал.

"Когда покупаешь автомобиль, - объяснил он свою настороженность, - выспросишь все, что можно. А этому было как будто все равно. Я ему и говорю: пусть, мол, ваш друг хотя бы подъедет и посмотрит машину. А он отвечает: "Друг мой сейчас на заработках в России".

Следом Александр сообщил продавцу, что сам сможет прибыть в Минск не ранее 17 июля, и сразу же предложил перевести на карту Стаса задаток в размере 500 долларов США.

"Позвонил, спросил, есть ли у меня карточка БПС-Сбербанка. Да, отвечаю, у меня такая карточка есть… Он и начал выспрашивать данные карты: номер, фамилию-имя, срок действия… Говорил, что прямо сейчас переведет мне деньги. Я отвечаю, что не надо мне никакого задатка, как приедете, тогда и купите. А он такой: нет, вы к тому времени продадите машину, а она мне очень нужна, давайте переведу. Я говорю: "Вы не боитесь, что я с вашим задатком исчезну?" А он такой: "Нет, ну я же вижу, что вы порядочный человек…" Ага, джентльменское соглашение у нас прямо. Когда я отказал снова, бросил трубку".

Однако настойчивый покупатель не собирался сдаваться просто так и через какое-то время снова появился у Стаса в Viber. С той же просьбой: дать максимально возможные данные банковской карты для перевода. Но молодому человеку эта канитель уже надоела, он использовал единственно верный в таких случаях прием: предложил сделать перевод другого рода, не на карту. Итог был предсказуем:

Похожую историю рассказала читательница Ирина:

"Мы тогда еще жили в России. Родители продавали свой старенький FIAT Tipo через Avito. Позвонил молодой человек, предложил, не торгуясь, перевести задаток, почти половину суммы. Запросил данные карты, мама дала. Потом перезванивает: мол, деньги не проходят, можете прислать кодик такой трехциферный на обороте карты? Вот прямо сейчас, мол, стою в банке, делаю перевод. Мама и "повелась", а папы, как назло, не было дома. В итоге с карты "ушло" больше ста тысяч (российских рублей. - Прим. авт.)".

Как свидетельствуют бесчисленные жалобы на мошенников в различных сообществах и на форумах, этот "развод" стар как мир, в интернете раз за разом всплывают сообщения с предупреждениями, что никаких данных банковских карт сообщать при продаже чего-либо не надо. Но люди все равно попадаются.

"Я слышал о такой схеме мошенничества, - признался Стас, - когда просят код CVC или на худой конец пароль, который приходит на телефон, - ясно же, что это надо для одобрения платежа или снятия денег… Но это распространено в России, а то, что мошенники по такой схеме теперь работают и у нас, для меня это нонсенс, если честно. Этот не успел выспросить у меня код, я бы его сразу послал, просил пока имя-фамилию и срок действия карты…"

На самом деле даже с этими данными банковской карты на руках можно сделать многое: забронировать отель или оплатить покупку через некоторые интернет-магазины. Обычно для проведения платежа система запрашивает номер карты, срок действия, код безопасности, код из СМС. Но есть ряд магазинов, например Amazon, которым для проведения платежа нужно меньшее количество реквизитов.

А если в руках у мошенника окажется трехзначный CVC-код, который расположен на обороте карты, он сможет сделать с вашими деньгами все: оплатить покупки, снять средства с карты, оформить перевод с карты на карту. Обычно мошенники быстро выводят средства с банковской карты, пока незадачливый владелец не опомнился и не заблокировал ее.

Многие банки размещают на своих сайтах предупреждения для пользователей о различных видах мошенничества посредством онлайн-платежей, но читают это далеко не все. К слову, БПС-Сбербанк, посредством карты которого собирался провести мошенническую схему подозрительный покупатель автомобиля нашего читателя, предупреждает своих клиентов о подобном тоже.

Впрочем, как показывает практика, предупреждения работают не всегда. В таком случае в полку жертв тех, для кого доверчивость - лучшая почва для заработка, прибывает. В общем, бдительность - наше все.