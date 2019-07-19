Как уроженка Беларуси добивается успеха в Италии 1 19.07.2019, 14:48

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Фото: missmondo.it

Диана Джометти профессионально играет в волейбол и участвует в конкурсах красоты.

Женский волейбольный клуб Delta Informatica Trentino, играющий в итальянской серии A2, включил в свои ряды 23-летнюю Диану Джометти. Девушка появилась на свет в 1996 году в Беларуси, откуда родом ее мать, но выросла в коммуне Торрита-Тиберина, регион Лацио, сообщает сайт команды) Об этом пишет belmir.by.

В юношеском возрасте Диана начинала свою волейбольную карьеру в клубе Volleyrò Casal de Pazzi. После этого провела сезон в команде Agil Trecate, серия В2. Затем несколько лет играла в ряде клубов серии В1 – Ostia Volley, Riviera Rimini и других. Наконец, последний сезон защищала цвета команды Hermaea Olbia в серии А2.

Также добилась успехов и в пляжном волейболе. К примеру, в 2014 году играла за Италию на чемпионате мира U19 в Португалии.

Фото: missmondo.it

Сейчас Джометти заканчивает учебу в Болонском университете, где собирается получить степень по экономике предприятия. Кроме того, приняла в этом году участие в конкурсе красоты Miss Mondo Italia, который является национальным отбором на Miss World, и завоевала сначала титул Miss Mondo Lazio, а затем в финале – Miss Mondo Sport.

Среди увлечений девушки, как сказано на сайте ее бывшего клуба Hermaea Olbia, – путешествия, хорошая еда, чтение и показы мод.