«Не от хорошей жизни эти бабушки трудятся и выходят торговать за копейки» 5 19.07.2019, 15:19

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Случаем из жизни с сайтом kurjer.info поделилась читательница:

- Шла около «Хита» в Слуцке, купила нужных продуктов у бабушек, что там сидят. И мне вслед тихонечко одна бабуля говорит: «Девочка, а возьми смородинки по 50 копеек на компотик». Я на автомате говорю ей: «Не, спасибо». Делаю пару шагов и резко торможу…

В голову пришла мысль: «Боже мой, это ведь бабуля старалась. Ухаживала за этими ягодными кустами, тратила столько времени, чтобы собрать каждую малюсенькую ягодку в баночку, тащила сюда эти торбы, стоит на жаре, продает. И все ради 50 копеек?» Меня за считанные секунды загрызла совесть, и я вернулась и забрала у нее две последние банки.

Что я хочу сказать… Ведь все мы ежедневно тратим деньги на какую-нибудь ерунду: оставляем чаевые, участвуем в маркетинговых акциях «1+1=3», покупаем не всегда нужные продукты ради «товара удачи» и так далее.

Может, я наивная, но мне кажется, что не от хорошей жизни эти бабули трудятся и выходят торговать этими ягодками за такие копейки. Я не призываю никого это делать, но если у вас есть желание помочь этим бабулям, возьмите у них тоже по баночке ягодок. Никому по карману эти деньги не ударят, а компоты реально вкусные и полезные получаются. Не пожалеете.