The Economist: Демонстранты в Гонконге учатся у Брюса Ли 19.07.2019, 15:28

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Размышления легенды кунг-фу вдохновляют жителей его родного города на новые тактики в давлении на правительство.

«Будь аморфным, бесформенным, как вода», - говорил Брюс Ли, играя мастера боевых искусств в фильме «Лонгстрит». Этот сериал транслировался на американском телевидении в 1971 году. Ли умер через два года после того в Гонконге. Теперь в городе размышления актера о природе воды приобрели новое значение для бойцов другого типа.

В частности, слова Брюса Ли вдохновляют демонстрантов, которые уже больше месяца протестуют против нового законопроекта об экстрадиции, — пишет The Economist (перевод — unian.net). Правительство отложило документ в прошлом месяце. Но участники протестов цитируют Ли как рецепт сохранения давления на местную власть с помощью новой тактики. Протесты должны быть «аморфными, бесформенными» и разбросанными по территории. Так можно подавить власть.

Демонстранты хотят больших уступок. Они добиваются формального отзыва законопроекта, который предусматривает передачу материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений против Коммунистической партии. Также они хотят расследования полицейского насилия против участников протестов. Однако, в этот раз они не хотят повторять тактики «Движения зонтиков», которое охватило улицы в 2014 году. Тогда люди неделями жили на улицах в деловом сердце Гонконга, чтобы защитить сохранение демократии в автономии. Тогда протесты не добились никаких уступок от правительства и вызвали недовольство жителей, чей ритм жизни был взорван уличными акциями.

Но массовые протесты против законопроекта об экстрадиции оказались более масштабными, чем те, что прошли в 2014-ом. 16 июня два миллиона людей вышли на улицы. И через день власть согласилась отложить документ. Эти протесты стали крупнейшими за всю историю Гонконга. Теперь активисты устраивают акции в других частях автономии, надеясь, что это поможет поднять более масштабную волну недовольства. Они говорят, что будут проводить мероприятия каждые выходные в каждом районе до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Первое такое мероприятие состоялось 6 июля. И оно было масштабным. Сотни тысяч людей прошли маршем от популярного среди туристов торгового района Цим Ша Цуй до железнодорожной станции Западный Кулун, через которую в город прибывают путешественники из материковой части Китая.

Демонстранты говорят, что они хотят «просветить» гостей с материка, объяснив им, что такое законопроект об экстрадиции. Другие марши были меньше, но они тоже были нацелены на тех, кто прибывает из материкового Китая. 6 июля жители района Туан Мун выступили против так называемых «поющих теток» с материковой части, которые громко пели в парках за деньги. Через семь дней после того в районе Шунг Шуй они выступили против туристов с материка и торговцев, которые покупали товары в Гонконге для перепродажи на другой стороны. 17 июля тысячи продемократических активистов старшего возраста, которые называли себя «серебряноноволосыми», прошли маршем в центре города, чтобы поддержать младших «коллег на линии фронта».