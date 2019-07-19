После бунта в колонии «Волчьи норы» бунтовщиков массово вывезли в Могилев? 1 19.07.2019, 15:37

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Прошлогодний бунт в колонии под Ивацевичами получил продолжение.

Предполагаемых бунтовщиков решили перевести отбывать наказание в условиях крытой тюрьмы. Могилевский журнал о правах человека mspring.online решил разобраться, как развивались события.

В ночь с 3 на 4 ноября прошлого года в соцетях появилась информация о том, что заключенные исправительной колонии №22 «Волчьи норы» под Ивацевичами устроили протестную акцию из-за невыносимых условий содержания, созданных администрацией, и резкого увеличения количества дисциплинарных взысканий за правонарушения, которые они не совершали. Просочилась информация о том, что осужденные заблокировали двери в отрядах и потребовали встречи с начальником Департамента исполнения наказаний (ДИН).

Протест начали два отряда, требовавшие не вывозить из колонии представителей криминального мира со «статусами», но быстро акцию поддержали практически все сидельцы. В ответ на территорию колонии зашли спецвойска МВД, однако до физического столкновения дело не дошло.

А был ли бунт?

Представители Управления ДИН по Брестской области, как могли, пробовали опровергнуть эту информацию. Но буквально через десять дней после инцидента государственное информационное агентство БелТА срочно опубликовало хвалебную статью о прекрасных условиях содержания в «Волчьих норах», что может свидетельствовать о наличии проблемы.

Позже из анонимных источников стало известно, что конфликтную ситуацию разрешил начальник колонии Андрей Квашевич. В колонии улучшилось медицинское обслуживание, регулярно стал работать отдел цензурирования почты и главное — власть зама по режимно-оперативной работе (РОР) Валентина Столяра была ограничена.

Судя по всему, руководством ДИН было решено обратить особое внимание на колонию, специализирующуюся на отбывании наказания за наркопреступления. Были выделены и деньги. Через полгода после конфликта, в нынешнем мае в «Волчьих норах» открыли новую мультифункциональную спортплощадку, которую проинспектировал лично начальник ДИН МВД Беларуси Олег Маткин, встречи с которым требовали осужденные. Заодно глава ДИН проинспектировал и своих подчиненных.

Неугодных бросили в тюрьмы

Однако эта история сейчас получила продолжение. Стало известно, что после инцидента около 30 человек вывезли из ивацевичской колонии в неизвестном направлении. Паникующим родителям было заявлено, что их детей просто перевели отбывать срок в другие места. Удалось выяснить, что сначала их действительно перевезли группами по 5-7 человек в другие колонии, но, как оказалось, содержали уже в помещениях камерного типа (ПКТ), что означает ужесточение условий отбывания наказания.

К июню нынешнего года практически все они осели в двух местах – в тюрьме №4 в Могилеве и жодинской тюрьме №8. Те узники, которые попали в Могилев, получили по одному году содержания в условиях тюрьмы, а в Жодино – по три. Кроме того, от родителей стало известно, что некоторым неугодным угрожают преследованием по печально известной статье 411 УК Беларуси «Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения», позволяющей добавлять каждый раз до двух лет срока дополнительно к основному.

Люди, следящие за процессами в белорусской пенитенциарной системе, называют эту ситуацию беспрецедентной карательной акцией. Последний раз такое наблюдалось в 90-е годы, когда милиция не могла справиться организованными преступными группировками, поэтому искусственно создавала ситуации, позволяющие держать представителей криминалитета в тюрьме бесконечно долго.

Родители осужденных неохотно идут на контакт и готовы рассказать свои истории только, когда ситуация доходит до абсурда. Например, мать осужденного по статье 328 Владислава Буравцова указывает на то, что в момент противостояния в колонии ее сын находился в штрафном изоляторе (ШИЗО) ИК-22. Чисто физически он не мог участвовать в акции протеста заключенных. Не назовешь его и авторитетом со статусом, ведь парень на момент задержания был несовершеннолетним. Тем не менее, его этапировали из ИК-22 вместе с «бунтовщиками».

В итоге он попал в могилевскую Тюрьму №4 на один год. Статьей 411 УК ему не угрожают, поясняет его мать, но теперь он не попадает под амнистию, так как назван злостным нарушителем режима. А дисциплинарные взыскания он получал даже находясь в ШИЗО.

Все же признали, что бунт был

Несколько иная ситуация, но также очень странная, у Егора Лугина. Парню на момент ареста исполнилось 18 лет. Решением суда он был приговорен к 10 годам лишения свободы по части 3 статьи 328 (незаконный оборот наркотиков группой лиц). Парень отсидел 6 лет, из которых три последних года беспроблемно провел в ивацевичской колонии. Злостным нарушителем стал только в три последние месяца нахождения там.

Проблемы в колонии начались с приходом нового замначальника по режимно-оперативной работе Валентина Столяра. До того, поясняет мать осужденного Татьяна Лугина, эту должность занимал Юрий Криштопчик, к которому у молодых ребят претензий не было. Однако примерно полтора года назад состав руководства колонии изменился, и сразу же по колонии поползли слухи об отправке части заключенных в тюрьмы.

Егор Лугин отбыл более половины срока и мог задумываться об условно-досрочном освобождении. По амнистии наказание могло быть уменьшено на 1 год. Никаких резонов бунтовать у парня не было, ведь вскоре он мог освободиться. Более того, он работал кочегаром в три смены и на момент конфликта находился вообще в нежилой зоне. Он тоже физически не мог принимать участие в противостоянии.

Тем не менее, зам по РОР Валентин Столяр на всех вывезенных из ИК-22 осужденных составил одинаковые бумаги. Сначала часть парней, среди которых был и Егор Лугин, отправили в Барановичское СИЗО №6. Но вскоре их перевезли в могилевскую Исправительную колонию №15. Там родителям удалось встреться с начальником ИК, который поднял личное дело Егора.

Оказалось, что в документах парня фигурировало аж 30 нарушений, совершенных за три месяца. И там же содержалось указание на то, что он принимал участие в бунте в ивацевичской ИК-22. Такие пометки стояли и в документах всех, кто прибыл из «Волчьих нор». В конечном итоге Егор Лугин не остался в Могилеве, а был этапирован в жодинскую Тюрьму №8 на три года.

У матерей осужденных есть предположение, что таким образом власти стараются уменьшить количество амнистированных. Пока что известно о готовящемся освобождении примерно 45 несовершеннолетних узников из бобруйской воспитательной колонии №2 — они портят статистику, так как из-за них Беларусь нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка. Что же касается взрослых парней, то их выпускать пока не спешат. Кто-то благодаря их делам может получить новые звездочки и повышение по службе.

Правозащитникам стали известны фамилии и других осужденных, вывезенных из ИК-22, однако они их не публикуют без их личного согласия либо согласия их родственников.