Глава польского Нацбанка: Сейчас злотый самый стабильный за несколько последних десятилетий 19.07.2019, 15:40

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В прошлом году Национальный банк Польши купил 25,7 тонн золота, а в этом – еще 100 тонн.

Глава Национального банка Польши сообщил, что на данный момент польский злотый самый стабильный за несколько последних десятилетий. Адам Глапиньский представил в Сейме отчет работы польского Нацбанка за прошлый год, передает «Радио Польша».

«Несмотря на периодические сильные колебания некоторых валют, особенно действующих на развивающихся рынках, курс злотого стабилен», - подчеркнул Глапиньский. Он также добавил, что польская валюта пользуется доверием у иностранных инвесторов.

Адам Глапинський также сообщил, что в прошлом году Национальный банк Польши купил 25,7 тонн золота, а в этом – еще 100 тонн. В настоящее время польские запасы золота составляют 228,6 тонн. Глава польского Нацбанка сказал, что польское золото сберегается в Лондоне, но уже принято решение, что часть запасов, около 100 тонн, будет доставлена в Польшу.

Глава Национального банка Польши подчеркнул, что финансовый результат за прошлый год возглавляемого им финансового учреждения составил ноль злотых, что означает, что оно в этом году не внесло деньги в государственный бюджет.