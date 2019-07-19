Дания дала первое разрешение на строительство конкурента «Северного потока-2» 19.07.2019, 16:06

Речь идет про трубопровод Baltic Pipe.

Первое разрешение на прокладку норвежского трубопровода Baltic Pipe в Польшу дали власти Дании.

В феврале 2018 Польша выразила намерение проложить собственную трубу для транспортировки газа. Варшава хочет использовать газопровод Baltic Pipe для подключения к газовой сети Норвегии.

Как пишет unian.net, об этом сообщает Прайм со ссылкой на Ingeniøren.

Ожидается, что этот проект будет обладать пропускной способностью в 10 млрд кубометров ежегодно. Запуск трубопровода запланирован на 2022 год.

Накануне министр торговли и промышленности Дании Симон Коллеруп опубликовал документ, который закрепляет правила наземного строительства Baltic Pipe. Теперь газотранспортный оператор Дании Energinet должен получить разрешение от 13 муниципалитетов по сухопутной части магистрали, через которые трубопровод пройдет с запада на восток.

Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российский Усть-Луг и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2» - компания Nord Stream 2 получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой также должен проходить газопровод, соответствующего разрешения не дала. В начале мая 2018 году компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства «Северного потока-2». В свою очередь, Германия активно лоббирует строительство газопровода. По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины, наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.