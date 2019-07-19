Германия впервые получила большую часть энергии из возобновляемых источников 19.07.2019, 16:33

В этом году страна получила 47,3% энергии за счет «зеленой» энергетики.

В ФРГ, по данным за первое полугодие, баланс энергодобычи впервые сместился в сторону возобновляемых источников — 47,3%, пишет «Униан».

Сюда относятся установки, генерирующие энергию ветра, солнца, воды и биомассы.

Отмечается, что еще 43,4% электричества добывают на немецкой земле на угольных (или тепловых) и атомных станциях, подсчитал Институт солнечно-энергетических систем Общества имени Фраунгофера.

На газ в энергобалансе приходится 9,3%, и минимальная доля в 0,4% - на другие источники, включая нефть.

Подчеркивается, что к 2030 году Германия хочет довести долю "зеленого электричества" до 65%.