Ученые нашли золотую верхушку древней пирамиды в Египте 19.07.2019, 16:37

Научные сотрудники продолжают проводить раскопки.

Международная группа ученых во время исследования в Саккаре обнаружила покрытую золотом верхушку пирамиды. Эксперты предположили, что находка украшала гробницу матери Пепи II, являвшегося одним из последних представителей правящей династии Древнего Египта, пишет сайт oane.ws.

Сведения о найденной верхушке пирамиды подтвердил глава проекта Филипп Колломбер. Археологи заметили исторический объект к северу от гробницы фараона Пепи I. По данным специалистов, рядом с исследуемым местом должна располагаться усыпальница его жены королевы Анкхнеспепи II. Длина артефакта составляет 1,1 м, а высота - 1,3 м. Верхняя часть могла быть разрушена грабителями.

Большинство египетских пирамид были видны за десятки километров из-за того, что их вершины украшали сверкавшие в солнечных лучах пирамидионы. Научные сотрудники продолжают проводить раскопки.