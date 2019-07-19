Когда обрушится Кремль 4 Андрей Зубов, «Новое время»

19.07.2019, 17:45

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Больше в легитимность российской власти никто из мыслящих людей верить не будет.

Первую половину своей жизни я занимался электоральными исследованиями. В 1978 году не без сопротивления идейных коммунистов защитил кандидатскую диссертацию «Парламентаризм в Таиланде». В 1984 году представил докторскую диссертацию «Парламентская демократия и политическая традиция Востока» (даю по названиям книг, сложные, тяжелые научные названия диссертационных текстов давать не хочется). Её зарубили за пропаганду буржуазной демократии. Защитил диссертацию в ноябре 1989, а книгу опубликовал в «Науке» в 1990 году.

Думаю, в этой области я могу говорить как специалист. Выборы существуют для легитимации власти. Ложная идея абсолютизма, что народ существует для монарха, совершенно разрушена ныне. И верная (на раннем этапе даже для монархии характерная) мысль, что власть существует для людей — «Царь живет для вас» — стала ныне абсолютно преобладающей.

Отсюда совершенно очевидный шаг — люди сами должны выбирать себе власть и переизбирать ее по мере необходимости. На этом и строится демократия. Получив голоса народа власть формируется и обретает законность в глазах «города и мира».

Препятствуя волеизъявлению граждан власть превращается в бандитскую, незаконную, а режим, этой властью формируемый — в террористический. Такими режимами были русский коммунистический и германский нацистский режимы (например).

Я с большой горечью вижу, что уже более десяти лет российская власть идет по этому пути самоделигитимации. А попросту говоря — рубит сук, на котором сидит. Обрушение при такой политике неизбежно и весь вопрос в сроках и последствиях падения.

Грубейшим образом препятствуя выдвижению кандидатов на муниципальных или региональных выборах в этом году, российская власть делает следующий и, боюсь, последний шаг к пропасти. Больше в ее легитимность никто из мыслящих людей верить не будет.

Ну и что? — нагло спросит молодой властолюбец из администрации президента России с масляными от хорошей жизни глазами. А нам наплевать — скажет бравый генерал Росгвардии.

Увы, дорогие друзья, отвечу я им, не вы первые задаете этот вопрос и не вы первые испытываете терпение граждан. Последствия ваших действий очевидны.

Люди перестанут считать вас своей властью, а станут считать властью рабовладельца над рабами — ненавистной и преступной. Ваши же подчиненные перестанут думать, что исполняя ваши приказы они исполняют «волю народа». Они теперь станут понимать, что исполняют только волю бравого генерала или сотрудника администрации президента. А за это в случае чего перед народом не оправдаешься.

И власть начнет расползаться у вас под руками, как прогнившая тряпка. И вас скинут, как не раз скидывали тиранов повсюду, в том числе и в России. Вы будете давить на педаль газа, но машина ваша не тронется с места, вы будете тормозить, но ни на йоту не замедлите движение к пропасти. Ибо рычаги власти, потерявшей легитимность, перестают действовать. Легитимность, их приводной механизм, разрушена вами.

И даже если вас не пристрелят у стенки и не повесят на фонаре (что бывало в прошлом), у вас отберут всё имущество, как незаконно нажитое (ведь ваш парламент незаконен и законы его потому ценой в ничто), вас достанут через Интерпол из любой заграницы и отправят на скамью подсудимых, а потом в народную тюрьму надолго. Поднявший меч сам от него, как известно, гибнет, и сажавший в тюрьму невиновных людей сам в нее сядет. Это уж точно. И ваши близкие будут влачить жалкое существование в России или за границей, презираемые всеми и лишенные собственности по решению законного и легитимного суда.

Можно ли избежать всего этого ужаса, спросите вы? Да, пока можно. Но закон ускорения падения уже вовсю действует.

Объявите муниципальные выборы 2019 года свободными. Зарегистрируйте всех кандидатов, отмените столь громоздкий сбор подписей. Снимайте с выборов по очень веским причинам (сокрытие осуждения судом, сокрытие имущества в особо крупных размерах и т. п.), а не из-за запятых. Возможно, перенесите сроки выборов на месяц-два, до октября-ноября. Объявите о начале кампании по новой.

Да, муниципалитеты Петербурга и Дума Москвы станут не совсем такими, с какими вам было бы удобно работать. Что делать — альтернатива намного хуже. У вас пока есть президент, губернаторы, Государственная Дума. У вас еще есть поддержка примерно 40 процентов российских граждан. Попробуйте постепенно вернуться к легитимности власти. Это трудно, но начав сейчас же — еще возможно.

Честные думские выборы 2021 года тогда станут не обвалом всей властный системы, а ее плавным транзитом к легитимности. Иное, мои дорогие соотечественники при власти, означает только беду для вас и ваших близких, беду близкую и практически неотвратимую.

Сколько умных людей от Радищева и Кюстина до Витте и Мориса Палеолога предсказывали страшный конец старой России, если она не начнет строить легитимное государство. Цари всё хитрили, все делали шаг вперед и два назад, а кончилось полной гибелью всерьез и подвалом Ипатьевского дома и смертью, и муками десятков миллионов людей. И проклятием выживших в идиотской и эгоистической политике старого режима.

Разве вас не учит недавняя наша история, бравый генерал Росгвардии и чиновник администрации президента России с масляными глазами? Не губите хотя бы себя.

Андрей Зубов, «Новое время»