Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странах

Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странах2
- 19.07.2019, 18:08
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Важнейшим кадровым изменением стало увольнение Валерия Чалого, занимавшего пост посла Украины в США.
Президент Украины Бb>Владимир Зеленский подписал указы об увольнении группы дипломатов. Своих постов одновременно лишились сразу 11 послов, представлявших Украину в двадцати разных странах.
Важнейшим кадровым изменением стало увольнение Валерия Чалого, занимавшего посты чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также в Тринидаде и Тобаго и Антигуа и Барбуда.
Чалый занимал пост посла Украины в США с 10 июля 2015 года, до этого он был заместителем главы администрации президента Петра Порошенко.
Другими указами были отправлены в отставку послы Украины в:
Иордании — Сергей Пасько;
Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили — Юрий Дюдин;
Ватикане и при ордене госпитальеров — Татьяна Ижевская;
Туркменистане — Валентин Шевалёв;
Вьетнаме и Камбодже — Алексей Шовкопляс;
Армении — Петр Литвин;
Нигерии, Гане, Бенине и Сьерра-Леоне — Валерий Александрук;
ЮАР — Тарас Кузьмич;
Марокко — Ярослав Коваль;
и на Кипре — Борис Гуменюк.
Ранее замглавы администрации Зеленского Вадим Пристайко говорил, что глава государства планирует сменить 12 послов в связи с тем, что «большинство из них находятся на посту значительно больший срок, чем традиционные сроки для украинской дипломатии». В сообщении администрации украинского лидера в Telegram-канале 15 июля сообщалось, что «посол Украины в США закончит свою командировку в Вашингтоне».