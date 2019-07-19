Зеленский уволил 11 послов Украины в 20 странах 2 19.07.2019, 18:08

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Важнейшим кадровым изменением стало увольнение Валерия Чалого, занимавшего пост посла Украины в США.

Президент Украины Бb>Владимир Зеленский подписал указы об увольнении группы дипломатов. Своих постов одновременно лишились сразу 11 послов, представлявших Украину в двадцати разных странах.

Важнейшим кадровым изменением стало увольнение Валерия Чалого, занимавшего посты чрезвычайного и полномочного посла Украины в США, а также в Тринидаде и Тобаго и Антигуа и Барбуда.

Чалый занимал пост посла Украины в США с 10 июля 2015 года, до этого он был заместителем главы администрации президента Петра Порошенко.

Другими указами были отправлены в отставку послы Украины в:

Иордании — Сергей Пасько;

Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили — Юрий Дюдин;

Ватикане и при ордене госпитальеров — Татьяна Ижевская;

Туркменистане — Валентин Шевалёв;

Вьетнаме и Камбодже — Алексей Шовкопляс;

Армении — Петр Литвин;

Нигерии, Гане, Бенине и Сьерра-Леоне — Валерий Александрук;

ЮАР — Тарас Кузьмич;

Марокко — Ярослав Коваль;

и на Кипре — Борис Гуменюк.

Ранее замглавы администрации Зеленского Вадим Пристайко говорил, что глава государства планирует сменить 12 послов в связи с тем, что «большинство из них находятся на посту значительно больший срок, чем традиционные сроки для украинской дипломатии». В сообщении администрации украинского лидера в Telegram-канале 15 июля сообщалось, что «посол Украины в США закончит свою командировку в Вашингтоне».