В Беларуси сняли документальный фильм «Мы против смертной казни»
- 19.07.2019, 18:19
В основе фильма представлена история человека, расстрелянного за чужую вину.
В Беларуси сняли документальный фильм «Мы против смертной казни», сообщили Charter97.org.
Документальный фильм посвящен 10-летию кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси».
В основе фильма - история человека, расстрелянного за чужую вину. Это правозащитное расследование, которое началось осенью 1998 года и завершилось в наши дни.
Сценарий - Полина Степаненко. Режиссер - Виктор Третьяков.