В Беларуси сняли документальный фильм «Мы против смертной казни» 19.07.2019, 18:19

В основе фильма представлена история человека, расстрелянного за чужую вину.

В Беларуси сняли документальный фильм «Мы против смертной казни», сообщили Charter97.org.

Документальный фильм посвящен 10-летию кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси».

В основе фильма - история человека, расстрелянного за чужую вину. Это правозащитное расследование, которое началось осенью 1998 года и завершилось в наши дни.

Сценарий - Полина Степаненко. Режиссер - Виктор Третьяков.