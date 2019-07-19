Новая глава Еврокомиссии заявила о необходимости ограничить Nord Stream 2 19.07.2019, 18:27

Урсула фон дер Ляйен поддерживает законодательство, которое оставит трубу полупустой.

Надежды «Газпрома» на то, что ротация кадров в Брюсселе изменит позицию европейских властей по газопроводу «Северный поток - 2», похоже, не оправдались.

Новая глава Еврокомиссии, экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, утвержденная на главный руководящий пост ЕС до 2023 года, высказалась в поддержку поправок в европейское законодательство, из-за которых стоивший 10 млрд евро трубопровод рискует остаться полупустым, передает finanz.ru.

Nord Stream 2 несет «угрозу чрезмерной зависимости от российских энергоносителей», заявила фон дер Ляйен в интервью Bild (выдержки из которого приводит в пятницу Handelsblatt).

Диалог с Россией необходимо вести «с позиции силы», потому что «Кремль не прощает слабости», подчеркнула она, добавив, что ЕС должен придерживаться санкционного режима.

Что касается Nord Stream 2, то правильным решением должно быть «разделение функций», так называемый анбандлинг (unbundling), заявила фон дер Ляйен: одна компания не может быть одновременно и поставщиком газа, и владельцем трубопровода.

Соответствующие поправки в газовую директиву ЕС Европарламент принял в начале апреля. Они требуют, чтобы морские газопроводы подчинялись тем же нормам, что и сухопутные - с обязательным доступом к трубе независимых поставщиков.

Попытки Германии создать «лазейку» и добиться для себя права вводить исключения из газовой директивы на том основании, что она является страной, принимающей трубу, успехом не увенчались. В итоговой версии документа у Берлина осталось лишь право запросить такие исключения. А окончательное решение возможно только при одобрении со стороны Еврокомиссии. Ее позиция была непримиримой и, как следует следует из слов фон дер Ляйен, такой и останется.

Между тем выполнить требования Евросоюза «Газпром» не в состоянии: лишь его месторождения подключены к «Северному потоку - 2», а кроме того, ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа.

На практике это означает, что вторая ветка потока останется полупустой - «Газпром» сможет использовать лишь 50% мощности, предупреждали ранее аналитики «Атона». Это «может увеличить срок окупаемости и подорвать инвестиционную привлекательность проекта», считают они. В конечном итоге ограничения могут быть сняты, однако на это могут потребоваться годы, как произошло с газопроводом Opal.

«Это конец эры монополии на европейском газовом рынке - монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана», - говорил весной после голосования в Европарламенте председатель комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек.

«Слишком часто поставки газа использовались как политическое оружие, - сетовал. - Мы не можем «разоружить» нечистые замыслы других, но можем вооружиться полной юридической ясностью и последовательностью действующего законодательства. Именно об этом наш Энергетический союз и данная обновленная директива».