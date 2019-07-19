На парламентских выборах в Польше может появиться третья сила 19.07.2019, 18:44

Лидеры партий левого толка намерены сформировать блок левых сил Lewica накануне выборов в Сейм и Сенат Польши.

Лидеры польских партий левого толка Влодзимеж Чажасты (Союз левых демократов), Роберт Бедронь («Весна») и Адриан Зандберг («Разем») намерены создать коалицию накануне парламентских выборов, намеченных на осень, передает «Радио Польша».

«Это важный момент для левых. Мы начинаем новую главу нашего сотрудничества. Левые всегда одерживали победу, когда шли на выборы вместе», — отметил Роберт Бедронь. Он также считает, что эти три партии «практически ничего не разделяет, кроме мелких программных разногласий».

В то же время еще одна оппозиционная правящей в стране партии «Право и справедливость» сила — партия «Гражданская платформа» идет на выборы как часть «Гражданской коалиции», блока, в который, однако, уже не входят многие политические силы, участвовавшие в составе «Европейской коалиции» на майских выборах в Европарламент. Таким образом, «ГП» теряет союзников — бывших и потенциальных, которые заключают новые союзы между собой. Как это может повлиять на исход выборов?

Ситуацию комментирует проф. Мечислав Рыба из Люблинского католического университета. Он предполагает, что действия «ГП» играют на руку «ПиС», партии, которая получает еще больше шансов выиграть парламентские выборы: «Все усилия, которые предпринимала «ГП», в частности, накануне выборов в ЕП, я имею ввиду различные комбинации слева и справа, по сути ни к чему не привели. Весь проект Гжегожа Схетыны, лидера «ГП», не дал ожидаемого результата, и это сейчас отчетливо видно.

Сейчас также понятно, что если бы «ГП» шла самостоятельно на выборы в ЕП, то у нее бы сейчас было бы Польше своих депутатов в ЕП.

А тем временем бывшие в «Европейской коалиции» депутаты от Союза левых демократов и Польской крестьянской партии вошли в другие фракции в ЕП, нежели депутаты от «ГП». А ко всему прочему спустя два месяца после выборов пришел конец самой «Европейской коалиции». То есть, на ее спине вошли в ЕП другие партии, а «ГП» от этого ничего не получила. Эта коалиция имела бы смысл, если бы ставила целью получение власти. Однако сейчас мы видим, что с такого рода моделью поведения «ГП» не может победить, а может рассчитывать лишь на чудо».

Мечислав Рыба считает, что «ГП» выбрала не лучшую стратегию, потому что она привела эту политическую силу не к победе, а к обратному эффекту: «Если «ГП» рассчитывала на длительный поход во власть, то не нужно было себя позиционировать на протяжении последних четырех лет как абсолютную оппозицию. Необходимо было конструктивно подходить, с определенными маневрами к разным предложением, с которыми выступали правые силы. И не нужно было на выборах в Европарламент укреплять левый фланг. Зачем это было делать? Нужно было показать, что на оппозиционной сцене есть только «ГП», что должны были бы показать выборы в ЕП. И затем, в длительном походе во власть, оказалось бы, что так или иначе оппозиция в лице «ГП» получила бы в руки все карты. А сейчас «ГП» по сути реанимировала Союз левых демократов. Кроме того, не смогли одолеть Роберта Бедроня, который устоял и теперь может укреплять левый фланг.

Также «ГП» позволила сохраниться Польской крестьянской партии, я имею ввиду в первую очередь депутатов от этой партии, прошедших в ЕП. Ну и сейчас «ГП» должна начинать все с нуля. Можно сказать, четырехлетняя стратегия нахождения в оппозици не принесла ожидаемого эффекта. Конечно, все еще может измениться. Я имею ввиду чудо. Мы знаем, что в политике и не такие вещи происходили. Через два-три месяца все кардинально изменится, и «ГП» выйдет победителем на выборах. Но сейчас ничего об этом не говорит».

Мечислав Рыба, однако, предсказывает, что Польская крестьянская партия может не войти в польский парламент. А на этом фоне у многих представителей местных самоуправлений может появиться желание пойти на сотрудничество с «ПиС». А речь идет о различных уровнях местной власти — от гмин до региональных сеймов: «В местных сеймах Польская крестьянская партия представленна в коалиции с «ГП». Но эта схема может претерпеть изменения. Очевидно, что осенние парламентские выборы чреваты новой политической игрой. Речь идет не только о том, кто будет править страной. Я имею ввиду игру различных оппозиционных партий с «ПиС».

Что касается вероятного союза левых партий, то Мечислав Рыба считает, что они находятся сейчас в непростой ситуации: «Самым сильным игроком, учитывая результат выборов в ЕП, на первый взгляд выглядит Роберт Бедронь. Однако его декларации и действия не всегда совпадают. Он, очевидно, хочет остаться депутатом ЕП, хотя ранее говорил, что не будет претендовать на этот мандат. В связи с этим возникает вопрос личных амбиций и конфликтов. Сможет ли кто-то склеить эти противоречия? Удастся ли это Влодзимежу Чажастому? Сомневаюсь. А также давайте помнить об амбициях Адриана Зандберга, о более мелких левых группах, которые разочарованы по разным историческим причинам деятельностью Союза левых демократов. Но все-таки, наверное, какая-то коалиция левых сил появится. Но чтобы завоевать голоса избирателей, ей придется, вероятно, выступить с очень радикальной программой».

Мечислав Рыба полагает, что на данный момент избирателю было бы сложно отличить «радикализм» склонявшейся влево «ГП» от позиции левых сил.

На пресс-конференции в Варшаве 19 июля Влодзимеж Чажасты, Роберт Бедронь и Адриан Зандберг подтвердили намерение сформировать блок левых сил Lewica накануне выборов в Сейм и Сенат Польши.