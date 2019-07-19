Украинец Александр Нойок: Предлагали играть за сборную Беларуси 1 19.07.2019, 18:56

Александр Нойок

Полузащитник брестского «Динамо» рассказал, что ему предлагали белорусский паспорт.

Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок рассказал о том, что ему предлагали выступать за белорусскую сборную, передает pressball.by.

- Не предлагали тебе за сборную Беларуси?

- Да, предлагали. Предлагали паспорт. Но вот сейчас, кстати, получил вид на жительство. Все, теперь спокойненько проживаю. Не нарушаю.

- Ходили какие-то разговоры по поводу приглашения в сборную Украины?

- Нет. Вариант, если бы станем чемпионами, а я очень на это надеюсь и буду все для этого делать, то это будет Лига чемпионов. А там попади в раунд плей-офф или даже в третий раунд, то ты уже в Лиге Европы будешь играть. Обратят внимание. Почему нет? Ну я так надеюсь, опять же, — сказал он ютуб-каналу "Трендец"