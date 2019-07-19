Краевед изготовил макет идеального Гродно с Фарой Витовта 2 19.07.2019, 19:19

Игорь Лапехо своими руками создает макет «идеального» Гродно уже на протяжении 10 лет.

Гродненский краевед Игорь Лапехо своими руками создает макет «идеального» Гродно уже на протяжении 10 лет. Один из макетов посвящен историческому центру Гродно, второй — кварталу Городницы.

«Макет кварталу Городницы я планирую закончить в сентябре, пока еще он в работе. А исторический центр города уже готов. И его скоро можно будет увидеть», — рассказал краевед «Нашей Ниве».

Примечательно то, что на макете исторического центра воспроизведены и Фара Витовта, и ратуша, и Доминиканский костел, и дворец Масальских — те шедевры архитектуры, которые уже, к сожалению, утрачены.

«Я интересуюсь историей, и хотел показать, что раньше Гродно был действительно королевским городом. Приезжайте в Гродно, я готов рассказывать о нем подробнее!» — уверяет Игорь Лапехо.