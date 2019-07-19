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Сколько пьют белорусы?

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  • 19.07.2019, 19:54
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Больше всего в Беларуси пьют водку и крепленое вино.

За три года Беларусь опустилась в рейтинге самых пьющих стран с 1-го на 27-е место. Но уровень потребления спиртных напитков остается высоким. Смотрим, насколько.

На одного белорусского мужчину в среднем приходится 18 литров чистого спирта - это 90 пол-литровых бутылок водки в год, передает «Радыё Свабода».

Женщины в Беларуси потребляют 5,5 литров спирта - это 27,5 бутылок водки в год.

Всего же среднее потребление спирта в Беларуси уменьшилось - 11,2 литра на каждого жителя от 15 лет и старше. Больше всего в Беларуси пьют водку (49%), 26% - крепленое вино.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в Беларуси от алкоголя умирает около 20 тысяч человек, или около 50 человек в день.


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