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Маск: SpaceX сможет совершить посадку на Луну меньше чем через два года

  • 19.07.2019, 20:35

Космический корабль Starship сможет совершить посадку на Луну к 2021 году.

Космический корабль Starship может приземлиться на Луне через менее чем два года. Об этом в интервью Time заявил руководитель компании SpaceX Илон Маск, передает ukrinform.ua.

«Я думаю, что это будет звучать очень безумно, но я считаю, что мы можем приземлиться на Луне меньше чем через два года. Точно корабль без людей может приземлиться на Луне через два года», - сказал он.

По словам Маска, чтобы добраться до Луны уже с людьми на борту космического корабля Starship, ему понадобится еще один или два года.

Он также считает, что приземление людей на Луну может произойти максимум через четыре года.


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