Экономист: В регионах Беларуси образовалась классическая «ловушка бедности» 5 19.07.2019, 21:14

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Сергей Чалый

Сергей Чалый отметил, что проблема беднеющих регионов Беларуси становится угрожающей.

В программе «Экономика на пальцах» Сергей Чалый обратил внимание на документы Исследовательского центра ИПМ. Согласно этим данным, белорусские регионы деградируют, и образовывается классическая «ловушка бедности».

– В отдельных регионах это уже прямо сейчас происходит, – отметил экономист.

Оттуда уезжает активное трудоспособное население (на заработки) и молодежь (на учебу, работу, другое место жительства). Из-за низкого спроса и отсутствия квалифицированной рабочей силы инвесторы обходят такие регионы стороной, в результате отток активной части населения может даже еще более увеличиться. Наличие льгот исправить ситуацию не помогает.

– Возникает порочный круг. Бизнес там не развивается из-за отсутствия спроса и соответствующих кадров. Поэтому население продолжает уезжать. Как остановить эту порочную спираль – это большущая проблема, – сказал эксперт.

Чалый привел данные за 2018 год: средняя зарплата по областям составляла 36-43% от литовской и 31-37% от польской.

– Разница в три раза – это, конечно, весьма ощутимо, – отметил он, говоря о причинах отъезда жителей регионов на заработки.

Согласно предложению Исследовательского центра ИПМ, дополнительный импульс региональному развитию могла бы придать «реализация пилотных проектов, направленных на тестирование различных элементов структурных реформ»:

– Надежд на старую экономику нет. Рост может случиться только за счет новой: малого и среднего предпринимательства и ИТ.

Говоря о «пилотных проектах», экономист вспомнил об инициативе властей по развитию малых родин и малых городов:

– Этот пилотный проект властей стал превращаться в свою противоположность и обрел скорее благотворительный смысл, чем коммерческий. Вместо разработки идей, которые могли бы потом быть масштабированы на всю страну, возникла идея «мы всей страной кровь из носу должны вытянуть Оршанский регион». Вытянуть один регион можно, но всю страну таким образом вытянуть не получится – не хватит ресурсов.

В документе же Исследовательского центра ИПМ понятие «пилотный проект» используется оправданно, считает Чалый. Там указывается, что инвестиционная деятельность в регионах не работает вне свободных экономических зон, особых правовых режимов:

– Мы уже говорили, что бизнес-среда в Беларуси начинает напоминать швейцарский сыр. По мере того, как он зреет, дырки все больше. Но с другой стороны, если вам (властям – С.) не нравится, что нужно улучшать деловую среду такими серьезными льготами, значит, нужно пересмотреть законодательство и существующие условия на уровне страны, которые не позволяют развиваться.

В документе Исследовательского центра ИПМ также фактически говорится о децентрализации. Предлагается для повышения эффективности отдать больше власти местным администрациям.