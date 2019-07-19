Иран задержал нефтяной танкер Британии в Ормузском проливе 3 19.07.2019, 21:53

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В задержании судна участвовал вертолет.

Иранский Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер. Об этом сообщают иранские агентства Isna и Tasnim, передает РБК.

По данным агентств, речь идет о танкере Stena Impero. Танкер был задержан «за несоблюдение международных законов», говорится в сообщениях иранских агентств.

Представитель Минобороны Великобритании заявил, что Лондон «срочно ищет дополнительную информацию и оценивает ситуацию после сообщений об инциденте в Персидском заливе» (цитата по Reuters).

Как уточняет Reuters, Stena Impero — это судно под британским флагом, принадлежащее шведской судоходной компании Stena Bulk. Танкер направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии. В этом регионе находится ряд нефтеносных месторождений Персидского залива.

В совместном заявлении судовладельца Stena Bulk и британской управляющей компании Northern Marine Limited говорится, что примерно в 16.00 по британскому времени танкер, следовавший через международные воды Ормузского пролива, окружили малые суда. Также в задержании судна участвовал вертолет. С этого времени и до настоящего момента связаться с танкером, который сейчас движется в сторону Ирана, компаниям не удалось.

На борту танкера экипаж из 23 человек. Сообщений о травмах среди моряков до разрыва коммуникаций не поступало. Судовладелец и управляющая компания также сообщили, что сотрудничают по этому вопросу с британскими властями.