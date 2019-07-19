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На последнее «Басовiшча» приехали зрители даже из Германии и Бельгии

  • 19.07.2019, 22:02

Под Белостоком начался ХХХ фестиваль музыки молодой Беларуси.

Тридцатый фестиваль, как заявили организаторы, будет последним, передает euroradio.fm.

Это наложило соответствующий отпечаток на празднование. На фестиваль приехали люди из разных стран. Кроме белорусов на "Басах", естественно, много поляков. Приехали украинцы, есть представители Германии и Бельгии, встречаются и машины с российскими номерами.

Вечером в пятницу в палаточном городке было уже около 250-300 палаток. Основные темы разговоров среди зрителей — сожаление, что это последние "Басы".

В пятничный вечер проходит конкурс молодых исполнителей. Сегодня выступают пять молодых групп.


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