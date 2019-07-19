Ученые объяснили, почему женщины реже мужчин становятся математиками 1 19.07.2019, 22:09

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Группа французских ученых проанализировала данные более 300 тысяч учеников школ.

Французские исследователи поняли, почему девушки реже парней выбирают профессии, связанные с математикой, передает vpravda.ru.

Все дело в том, что в подростковом возрасте девочки достигают больших успехов в чтении по сравнению с мальчиками.

Группа французских ученых проанализировала данные более 300 тысяч учеников школ. Полученные результаты показали, что к 15-ти годам успеваемость юношей и девушек по математике примерно одинакова. Однако школьницы значительно превосходят одноклассников в чтении. Таким образом, девочки получают большее преимущество в гуманитарных направлениях, пишет портал nplus1.ru. То есть выбор возможных профессий на будущее у них более богатый.

К тому же гендерный дисбаланс в профессиях, связанных с математическими науками, может объясняться так называемой математической тревожностью. Это состояние, при котором математика и все, что с ней связано, является главным триггером.