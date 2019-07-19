В Великобритании назвали самую популярную песню века 19.07.2019, 22:51

Эта песня чаще всего звучала на британском радио.

Компания по лицензированию музыки PPL назвала песню, которая чаще всего звучала на британском радио. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Billboard.

Самой популярной оказались композиция Chasing Cars группы Snow Patrol. Отмечается, что трек занял шестое место в официальном чарте синглов Великобритании и оставался в топ-75 в течение 94 недель. В этом году его признали 14-м самым продаваемым синглом.

Фронтмен коллектива Гари Лайтбоди в беседе с «Би-би-си» объяснил популярность песни тем, что она эмоциональная и простая. «Больше всего я ценю то, как она объединяет аудиторию. Это прекрасный момент каждый раз, когда ты играешь ее», — пояснил музыкант.

Песня Chasing Cars оставалась в британских чартах более трех лет. Она обогнала такие композиции, как I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas и Happy исполнителя Фарелла. Кроме того, трек c четвертого студийного альбомы группы Eyes Open звучал в сериалах «Анатомия страсти», «Холм одного дерева» и фильме «Притворись моей женой».