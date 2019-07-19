В Беларуси на Любанском хлебозаводе взбунтовались пекари 1 19.07.2019, 22:54

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Фото: «Белсат»

Возмущенные внезапным падением зарплат пекари вышли на стихийный митинг.

Провели модернизацию, увеличили объемы производства, а выплаты работникам – сократили. Возмущенные внезапным падением зарплат, что сейчас не дотягивают до минимальной, пекари Любанского хлебозавода, что в Минской области, вышли на стихийный митинг, передает «Белсат».

Вот эта сушка – изготовлена на Любанским хлебозаводе, который располагается через пару километров дальше по этой дороге. За этим изделием стоит тяжелая работа почти сотни работников. По итогам прошлого месяца эти люди узнали, что их заработок упал почти вдвое и сейчас даже не дотягивает до минимального потребительского бюджета.

Возмущенный коллектив одной из трех смен собрался накануне на проходной завода.

«Сейчас 280, а сколько раньше было?» – «Было 450-500 рублей». – «А когда последний раз было 450-500?» – «Ну вот в последний месяц было, в мае». «Мы стоим смену, 16 часов работаем и получаем 5 рублей 80 копеек. 5 рублей 80 копеек! Умножить на 20 – 116 рублей!» – «Речь же о 300…» – « Плюс за контракт, профмастерство и за стаж – вот и весь наш заработок!» – возмущаются работники.

На встречу с работниками прибыла делегация руководства во главе с председателем местного райпотребсоюза Николаем Корбутом. Хлебозавод перешел в состав райпо в прошлом месяце и именно тогда случилось падение зарплат.

«Зарплата, что со слов говорили, получили 350-360 рублей, я смотрела, что было начисление, в среднем – 750-650. За вычетом авансов, корпоративной связи, которую оплачивает предприятие, и брали какую-то продукцию в счет зарплаты. К выплате на руки приходилось 350-360 рублей. При этом за минусом были подоходные и пенсионные высчеты. Мне пояснили: ранее заработок насчитывался на тысячу. Но, как озвучил ранее исполняющий обязанности Виктор Иванович, когда упала производительность труда, то им, согласно положениям об оплате труда, не предусмотрены никакие поощрительные выплаты», – аргументирует главный юрист Любанского райпо.

Руководство утверждает, что финансовое положение хлебозавода ухудшалось уже некоторое время.

«Цена на хлеб регулируется государством, и только на 0,5% можно поднять цену в течение месяца. А цена на муку за последний год выросла более чем на 25%», – объясняет Виктор Григорович, заместитель председателя организации.

Директор Николай Корбут объясняет тяжелую ситуацию в этом месяце, во-первых, падением объемов. Как за счет меньшего спроса и растущей конкуренции, так и из-за использования конкурентами административного ресурса.

«Раньше мы возили в солигорский «Евроопт», а потом нас вытеснили. Председатель исполкома дал команду не брать любанского хлеба», – рассказывает Николай Корбут.

Во-вторых – крупные супермаркеты хронически не расплачиваются.

«Доброном» – где-то 8500 на сегодняшний день. «Евроопт» – 15 000. Ну, это получается два месяца невыплат. Они как бы платят немного, но просроченные долги не погашают», – констатирует главный бухгалтер Светлана Шаплыко.

Надежды на сохранение коллектива завода руководство связывает с возможной экспансией на рынок соседнего – Стародорожского района.

«Старые Дороги хотят закрыть свой хлебозавод. Они вообще пекут 25 тонн в месяц, и потери их за это полугодие составили 74 тысячи, можете представить. Ну и они согласия спрашивали, потянем ли мы наш регион. Ну я… может только предстоит добавить 2 машинки», – рассказывает Николай Корбут.

Любанский хлебный завод прошел модернизацию в 2007 году. В позапрошлом году и еще год до этого туда поставили новые печи. На предприятии работают три смены по 9 человек.